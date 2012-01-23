Самому старому человеку в мире было 256 лет

В 1933 году в некрологах Time Magazine и New York Times сообщалось о том, что в возрасте 256 лет умер Ли Чинг-Юн, который к этому времени уже схоронил 23 жены и воспитал 180 наследников. Был ли он на самом деле такой старый, и попыталась выяснить Environmental Graffiti.

Секрет молодости Ли Чинг-Юна заключался в том, что он всегда сохранял душевное спокойствие, при этом его диета состояла из риса и вина. О детстве и юности Ли Чинг-Юна сохранилось мало информации. Известно, что родился он в провинции Сычуань в Китае, где жил до конца своих дней. К 10 годам Чинг-Юн был достаточно образованным, Ли уже посетил Кан-Су, Шаньси, Тибет, Аннам, Сиам и Маньчжурию, где занимался сбором различных трав. Далее история его жизни теряется…

В возрасте 256 лет Ли был достаточно бодрым и выглядел как типичный 60-летний мужчина. Именно этот факт подвергает сомнению его возраст. Как говорил сам Ли, он родился в 1736 году и прожил 197 лет. Однако, в 1930 году Ву Чанг-шин, профессор и декан Университета Minkuo, нашел записи, подтверждающие, что Ли родился в 1677 году, и что Императорское Правительство Китая поздравляло его с 150-летним и 200-летним юбилеями.

Возможно, Ли забыл дату своего рождения или был другой Ли Чинг-Юн. Долгое время самым старым человеком на земле считалась Жанна-Луиза Кальман, возраст которой считался феноменальным – ей было 122 года. Она жила во Франции и умерла в 1997 году. Это означает, что если записи, найденные Ву Чанг-Шином верны, то возраст Ли Чинг-Юна превосходит официально зарегистрированный возраст более чем на 130 лет. От части история Ли Чинг-Юна вымысел и нам остается только догадываться.

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