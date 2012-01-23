Почему в роддоме умерли 8 младенцев?

По факту смерти 8 младенцев в детской клинической больнице Нальчика следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц).

Как сообщили УНИАН в Следственном комитете России, по данным следствия, с 3 по 11 января 2012 года в ГУЗ «Республиканская детская клиническая больница» Министерства здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики скончались 8 младенцев, 7 из которых находились на аппаратном дыхании.

В настоящее время устанавливаются причины высокой смертности детей в больнице, выясняется, все ли необходимые мероприятия были проведены медицинским персоналом для предотвращения данных фактов, а также правомерность действий руководства «Нальчикской городской электросетевой компании» в части отключения электричества в детской больнице за указанный период.

Как сообщал УНИАН, 19 января 2012 года в издании «Газете Юга» опубликована информация о том, что за 10 первых дней 2012 года в республиканской детской клинической больнице, расположенной в городе Нальчике, скончались 8 новорожденных.