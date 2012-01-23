В Индонезии произошли два землетрясения

Два землетрясения магнитудой 6,3 и 5,7 по используемой в Индонезии шкале Рихтера произошли минувшей ночью в восточной части крупнейшего на планете Индонезийского архипелага, сообщает РИА «Новости».

Эпицентр более мощного подземного толчка находился у берегов индонезийского острова Флорес в 124 километрах к юго-западу от административного района Мангарай. Его очаг располагался на глубине 124 километров в море Саву.

Через несколько часов еще одно землетрясение магнитудой 5,7 по шкале Рихтера произошло у северного побережья индонезийской провинции Северный Сулавеси. Его эпицентр находился в 128 километрах к северо-западу от островов Сангихе, протянувшихся цепочкой от Индонезии к Филиппинам, а очаг располагался на глубине всего 10 километров в море Сулавеси.

Сообщений о жертвах и разрушениях пока не поступало. Оба этих района не относятся к числу плотно заселенных.

Индонезия находится в самой сейсмически активной зоне планеты и является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью 7 сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь 6-7 тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.

В 2009 году жертвами серии мощных подземных толчков в провинции Западная Суматра стали свыше 1 тысячи человек, а в 2004 году у западного побережья Суматры произошло сильнейшее в мире за последние 40 лет землетрясение. Вызванное им цунами унесло жизни сотен тысяч человек в 12 странах Индийского океана.