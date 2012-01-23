Чем полезна "железная" каша

Гречка не только вкусный и питательный, но и весьма полезный продукт. По содержанию белка она превосходит все зерновые, уступая лишь бобовым, и потому в рационе может заменять собой мясо. Благодаря высокому содержанию фолиевой кислоты гречка стимулирует кроветворение, укрепляет сосуды и сердце. Наличие витаминов группы B1, B2, B6, P, кальция и железа, способствует укреплению иммунитета. А учитывая неоспоримую пользу молока, исконно русское блюдо - гречневая каша с молоком, превращается в поистине чудодейственное средство. Наши предки знали толк в здоровой пище.

Для профилактики атеросклероза и укрепления сердечно-сосудистой системы рекомендуется выпивать в день 2 стакана гречневого киселя. Готовить его просто: достаточно перемолоть в кофемолке гречневую крупу, 3 ложки полученной муки развести в 300 мл холодной воды и несколько минут проварить, периодически помешивая.

Гречка давно назначена на роль одного из главных элементов в диетопитании. От этой каши худеют - надо только знать, как её готовить, чтобы не надоедала и хотелось ещё. Казалось бы, как просто: проварил 20 минут крупу на медленном огне и каша готова. Такую гречку вполне можно есть, вот только фанатом вы не станете. А вот если залить крупу водой перед сном, а с утра сварить и подержать в тепле - получится совсем другая каша.