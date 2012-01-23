Гипертония не страшна тем, кто верит в Бога

Верить в существование высших сил полезно не только для души, но и для тела. Возможно, это утверждение звучит несколько кощунственно, но для верующих людей будет, на наш взгляд, приятно узнать, что посещение церкви благоприятно влияет на кровяное давление. По крайней мере, к такому выводу пришли исследователи из Норвежского университета науки и техники, и поделились результатами открытия в статье, опубликованной журналом International Journal of Psychiatry in Medicine.

Объектом исследования норвежских ученых стало население фюльке Нур-Трёнделаг. 90% проживающих здесь людей являются прихожанами государственной лютеранской церкви. 20% из них посещают церковь каждую неделю. Как уже было сказано выше, ученым за 25 лет наблюдений, когда проводились регулярные обследования и опросы участников фокус-группы, удалось достоверно установить связь между временем, которое люди проводят в храме и более низким кровяным давлением.

Для сравнения похожие исследования были проведены на территории США, где наблюдается больший разброс религиозных конфессий. В тоже время порядка 40% верующих еженедельно посещают свой приход. Тем не менее, и здесь оказалось, что вера спасает от гипертонии.

Авторы работы пока не знаю, что из этих двух факторов является следствием, а что первопричиной. Так как исследование проводилось только на христианах, ученые не знают точно, распространяется ли подобная закономерность и на адептов других религий.

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