Чем опасен офисный воздух?

Американские ученые из Национального института санитарного состояния окружающей среды впервые доказали, что работа в офисе влияет на здоровье. Соответствующее исследование было опубликовано в журнале об окружающей среде Environmental Science & Technology. Ученые исследовали воздух в офисах и пришли к выводу, что оно представляет главную опасность для людей.

Мягкие ковровые покрытия, мебель, краска и другие офисные предметы выделяют полифторированные соединения, которые затем проникают в кровь офисных работников.В частности, во время опыта у 31-го работника бостонских офисов был обнаружен в крови высокий уровень флюорополимера. Затем ученые исследовали воздух в их офисах и домах.

Выяснилось, что офисный воздух содержит флюорополимеров в 3-5 раз больше, чем домашний. Химикат в крови способен разлагаться в перфторокаприловую кислоту, которая представляет серьезную угрозу для здоровья. Кислота вызывает образование раковых клеток и способна вызывать врожденные уродства у детей. Ученые отмечают, что больше всего рискуют люди, работающие в новых офисах, там, где мебель и интерьер более современные.

newsland.ru