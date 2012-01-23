Шиповник укрепляет сердце

Шиповник может быть использован для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, доказали ученые из Университета Лунд.

В ходе эксперимента, который продолжался в течение 6 недель, тучные добровольцы ежедневно пили напиток, в котором содержалось 40 г истолченного шиповника. В это время врачи контролировали у них давление, чувствительность к инсулину, вес, состав крови. По окончанию эксперимента давление у всех участников снизилось, в среднем, на 3,4%, уровень холестерина – на 5-6%. В результате риск развития болезней сердца у них снизился на 17%.

Ученые считают, что положительное воздействие шиповника объясняется высоким содержанием в нем витамина С, который обладает противовоспалительным эффектом.

likar.info