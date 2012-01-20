От депрессии спасут грецкие орехи, миндаль и фундук

Эксперименты на людях и мышах показали, что регулярное употребление продуктов с ресвератролом, защитят мозг от когнитивных расстройств в старости и спасут от депрессии, — передаёт Natural News.

Рекордсменами по содержанию ресвератрола являются грецкие орехи, миндаль, фундук, а также виноград и, соответственно, вино.

В первом исследовании, которое провели испанские специалисты из Университета Барселоны, приняли участие пациенты с тяжёлым расстройством обмена веществ – метаболическим синдромом. Их разделили на две группы. Участники первой – контрольной, питались как обычно. Рацион второй группы дополнили орехами. Спустя двенадцать недель оказалось, что у добровольцев из второй группы не только уменьшилось в организме количество очагов воспаления, но и значительно улучшилось настроение. Такой оздоравливающий эффект ученые приписали обилию растительных полифенолов в орехах.

Второй эксперимент с ресвератролом провели на мышах. Выяснилось, что это вещество помогает восстановить экспрессию гена Sirt1, который отвечает за работу митохондрий нейронов, что в перспективе производит омолаживающее действие на всю нервную систему и головной мозг в частности.

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