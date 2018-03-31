О чём свидетельствуют "описки" и "оговорки"?

Оши­ба­ем­ся бук­вой – и SMS при­о­бре­та­ет дву­смыс­лен­ность, вто­ро­пях щел­ка­ем мыш­кой – и mail ухо­дит не то­му ад­ре­са­ту… Со­вре­мен­ные тех­но­ло­гии уско­ря­ют ритм, все ча­ще ста­вя нас в не­лов­кие си­ту­а­ции. О чем го­во­рят на­ши «ля­пы»?

Но­вые тех­но­ло­гии, по идее, долж­ны об­лег­чать об­ще­ние. Но имен­но из-за них мы все ча­ще по­па­да­ем в не­лов­кое по­ло­же­ние. Но­вый вид ком­му­ни­ка­ций по­зво­ля­ет дейст­во­вать спон­тан­но и не пред­по­ла­га­ет пред­ва­ри­тель­но­го об­ду­мы­ва­ния то­го, что мы пи­шем. И мы при­вы­ка­ем не пе­ре­чи­ты­вать со­об­ще­ния, пе­ред тем как на­жать кноп­ку «от­пра­вить», пред­по­чи­тая дейст­во­вать без про­мед­ле­ний. А в ре­зуль­та­те рас­тет чис­ло опи­сок, «слу­чай­нос­тей», оплош­нос­тей.

Элек­трон­ная поч­та, ча­ты, бес­ко­неч­ный об­мен со­об­ще­ни­я­ми – мы са­мо­заб­вен­но пре­да­ем­ся этим за­ня­ти­ям прак­ти­чес­ки в лю­бой мо­мент на­шей жиз­ни. Воз­мож­ность мгно­вен­но­го кон­так­та со­зда­ет впе­чат­ле­ние его лег­кос­ти и прос­то­ты.

У нас боль­ше нет это­го про­ме­жу­точ­но­го эта­па – руч­ки, бу­ма­ги, мы боль­ше не обя­за­ны чтить пра­ви­ла ор­фо­гра­фии. Воз­ни­ка­ет впе­чат­ле­ние сво­бо­ды, мы не чувст­ву­ем огра­ни­че­ний, и это со­сто­я­ние в ка­кой-то ме­ре на­по­ми­на­ет дет­ское ощу­ще­ние все­мо­гу­щест­ва.

Мы дейст­ву­ем им­пуль­сив­но, а те­ряя кон­троль над со­бой, бес­соз­на­тель­но де­ла­ем то, че­го со­зна­тель­но хо­те­ли бы из­бе­жать. В уст­ной ре­чи это бы­ли бы ого­вор­ки, а на пись­ме по­яв­ля­ют­ся опе­чат­ки и опис­ки.

В вир­ту­аль­ных средст­вах об­ще­ния есть еще од­но при­вле­ка­тель­ное свойст­во: мы чувст­ву­ем се­бя рас­ко­ван­нее, ка­жет­ся, мож­но вы­ска­зать все, что мы хо­тим, не опа­са­ясь по­следст­вий. Ведь че­ло­век, с ко­то­рым мы об­ща­ем­ся, не ря­дом с на­ми.

Зна­чит, нам не при­дет­ся ни уточ­нять, ни от­шли­фо­вы­вать то, что мы го­во­рим: не ви­дя его ре­ак­ции, мы мо­жем от­дать­ся сво­е­му во­об­ра­же­нию, по­гру­зить­ся в фан­та­зии и уже не сле­дить за тем, ку­да это нас мо­жет за­вес­ти.

Скры­тые же­ла­ния

Ис­то­рия о влюб­лен­ной де­вуш­ке, так спе­шив­шей от­ве­тить на дол­гож­дан­ное пред­ло­же­ние сви­да­ния, что в от­вет­ной SMS вмес­то «че­рез час» ока­за­лось на­пи­са­но «че­рез член», по­ка­зы­ва­ет, в ка­кое за­труд­ни­тель­ное по­ло­же­ние нас мо­гут при­вес­ти эти не­воль­ные оплош­нос­ти.

В про­ти­во­по­лож­ность снам, оста­ю­щим­ся в сфе­ре на­шей ин­тим­ной жиз­ни, та­кие опис­ки мол­ни­е­нос­но об­на­жа­ют са­мые со­кро­вен­ные мыс­ли и же­ла­ния, вы­став­ля­ют на­по­каз то, что мы бо­лее или ме­нее бес­соз­на­тель­но ста­ра­лись спря­тать да­же от са­мих се­бя...

Элек­трон­ные средст­ва свя­зи слов­но под­тал­ки­ва­ют нас к со­вер­ше­нию оши­бок: при­вык­нув в вир­ту­аль­ном прост­ранст­ве к то­му, что мо­жем быть ано­ним­ны и без­на­ка­зан­ны, мы не­воль­но пе­ре­но­сим эту при­выч­ку в лич­ное об­ще­ние, слов­но за­бы­вая о том, что мы ав­то­ри­зо­ва­ны и нас мож­но узнать.

Аг­рес­сия в по­ис­ках вы­хо­да

Не­лов­кие по­ступ­ки об­на­жа­ют и на­ши аг­рес­сив­ные им­пуль­сы. Мы сплет­ни­ча­ем о зна­ко­мом по элек­трон­ной поч­те и «слу­чай­но» ему же пись­мо и от­прав­ля­ем. Или же пло­хо кла­дем те­ле­фон­ную труб­ку и гром­ко вы­ска­зы­ва­ем свое раз­дра­же­ние на че­ло­ве­ка на дру­гом кон­це про­во­да…

Со­зна­ние обя­зы­ва­ет нас к жест­кой цен­зу­ре, за­пре­щая про­яв­лять не­га­тив­ные чувст­ва в об­щест­вен­ной и лич­ной жиз­ни. Но бес­соз­на­тель­ное иног­да бун­ту­ет, по­буж­дая нас го­во­рить на­чис­то­ту по­ми­мо на­шей во­ли. Ча­ще это про­ис­хо­дит в труд­ные для нас мо­мен­ты, ког­да мы не мо­жем спра­вить­ся со сво­и­ми чувст­ва­ми.

Чем важ­нее для нас суть пред­ме­та, тем вы­ше риск вне­зап­ной ого­вор­ки, оплош­нос­ти, свя­зан­ной с ним. Чем боль­ше мы ста­ра­ем­ся се­бя кон­тро­ли­ро­вать, тем ак­тив­нее про­яв­ля­ет­ся на­ше бес­соз­на­тель­ное. Вот по­че­му та­кие осеч­ки час­то воз­ни­ка­ют в на­шей ра­бо­чей элек­трон­ной пе­ре­пис­ке, со­зда­вая мо­ре не­лов­кос­ти как раз там, где мы изо всех сил хо­тим по­ка­зать­ся без­уп­реч­ны­ми.

Но­вые тех­но­ло­гии нас про­во­ци­ру­ют? Нет. И до их по­яв­ле­ния на­ше бес­соз­на­тель­ное ве­ло се­бя так же. Раз­ни­ца лишь в том, что преж­де мы «не за­ме­ча­ли», что тот, ко­го мы ру­га­ем, сто­ит ря­дом с на­ми. Но с при­хо­дом но­вых средств свя­зи мы ста­ли ин­тен­сив­нее об­щать­ся и, со­от­вет­ст­вен­но, боль­ше оши­бать­ся. Наш со­вре­мен­ник, ко­то­рый за­бы­ва­ет сте­реть в мо­биль­ном со­об­ще­ния от но­вой воз­люб­лен­ной, ма­ло чем от­ли­ча­ет­ся от не­вер­но­го му­жа про­ш­ло­го сто­ле­тия, ко­то­рый за­бы­вал лю­бов­ные за­пис­ки в кар­ма­не сво­е­го пид­жа­ка.

Си­ла са­мо­раз­об­ла­че­ния

Поздрав­ляя че­ло­ве­ка, мы, ко­неч­но, го­во­рим лишь о хо­ро­шем, но, если у нас есть дав­ние оби­ды, не­раз­ре­шен­ные кон­флик­ты, они мо­гут не­ожи­дан­но про­рвать­ся в са­мый не­под­хо­дя­щий мо­мент. Да, ошиб­ка мо­жет быть все­го лишь опе­чат­кой, и если от­но­ше­ния хо­ро­шие, по­лу­ча­те­лю SMS не­за­чем тре­во­жить­ся. А если по­доб­ное про­ис­хо­дит не пер­вый раз, то мож­но за­ду­мать­ся: слу­чай­но ли это? И мо­жет быть, от­кро­вен­но по­го­во­рить друг с дру­гом.

Ос­но­ва­тель пси­хо­ана­ли­за Зиг­мунд Фрейд пи­сал, что «за каж­дым не­удач­ным дейст­ви­ем сто­ит успеш­ное дейст­вие». Но­вые тех­но­ло­гии уве­ли­чи­ва­ют по­тен­ци­аль­ную воз­мож­ность та­ких про­ма­хов, но в то же вре­мя по­мо­га­ют нам жить в со­гла­сии с со­бой – они вы­яв­ля­ют ту прав­ду, ко­то­рую мы не за­ме­ча­ем.

Риск оши­боч­ных дейст­вий уве­ли­чи­ва­ют со­ци­аль­ные се­ти, пред­ла­гая вы­кла­ды­вать раз­но­об­раз­ную ин­фор­ма­цию о се­бе. Так, не­ред­ко на Facebook и «Од­нок­лас­сни­ках» стар­шек­лас­сни­ки вы­ве­ши­ва­ют для дру­зей свои фо­то с ве­че­ри­нок и «за­бы­ва­ют», что их на­вер­ня­ка уви­дят ро­ди­те­ли. Не­трез­вые, на­кра­шен­ные, по­лу­раз­де­тые… и взрос­лые при­хо­дят в ужас.

Под­рост­ки слов­но сбра­сы­ва­ют с се­бя тот иде­аль­ный об­раз при­мер­но­го ре­бен­ка, ко­то­рый же­ла­ют ви­деть взрос­лые. С по­мощью со­ци­аль­ных се­тей они не­про­из­воль­но со­об­ща­ют ро­ди­те­лям, что не мо­гут и не же­ла­ют быть со­вер­шен­ны­ми. И за­яв­ля­ют о сво­ей по­треб­нос­ти в том, что­бы их при­ни­ма­ли та­ки­ми, ка­кие они есть.

Тай­ное, как из­вест­но, всег­да ста­но­вит­ся яв­ным.

Если у нас есть глу­бин­ное же­ла­ние ока­зать­ся раз­об­ла­чен­ным, не­воз­мож­но дол­го но­сить его в се­бе. Чувст­во ви­ны, ко­то­рое оно вы­зы­ва­ет, с каж­дым днем ста­но­вит­ся все силь­нее: меч­тать о том, что та­бу­и­ро­ва­но, не при­ня­то, не­при­лич­но. Это чувст­во мож­но ин­тер­п­ре­ти­ро­вать как жаж­ду на­ка­за­ния... ко­то­рое дейст­ви­тель­но по­сле­ду­ет или нет. Но в лю­бом слу­чае си­ту­а­ция из фан­та­зий­ной ста­нет ре­аль­ной и смо­жет раз­ре­шить­ся.

Фо­ку­сы бес­соз­на­тель­но­го

Ошиб­ки, опис­ки, ого­вор­ки, по­те­рян­ные ве­щи – ка­жет­ся, та­кое с на­ми про­ис­хо­дит толь­ко по­то­му, что мы ус­та­ем, ста­но­вим­ся не­вни­ма­тель­ны­ми.

Пер­вым по­нял, что это не так, со­зда­тель те­о­рии пси­хо­ана­ли­за Зиг­мунд Фрейд. Он до­ка­зал, что так про­яв­ля­ют­ся на­ши бес­соз­на­тель­ные на­ме­ре­ния, за ко­то­ры­ми сто­ит же­ла­ние осво­бо­дить­ся от чувст­ва ви­ны, угры­зе­ний со­вес­ти или стра­ха.

«Вам, ко­неч­но, по­ка­жет­ся не­ве­ро­ят­ным, что в за­те­ри­ва­нии, ко­то­рое мы час­то вос­при­ни­ма­ем как до­сад­ную слу­чай­ность, участ­ву­ет ка­кое-то на­ше на­ме­ре­ние, – пи­сал Фрейд. – Но мож­но при­вес­ти мно­жест­во на­блю­де­ний вро­де сле­ду­ю­ще­го. Мо­ло­дой че­ло­век по­те­рял до­ро­гой для не­го ка­ран­даш. За день до это­го он по­лу­чил пись­мо от шу­ри­на, ко­то­рое за­кан­чи­ва­лось сло­ва­ми: «У ме­ня нет же­ла­ния по­твор­ст­во­вать тво­е­му лег­ко­мыс­лию и ле­ни». Ка­ран­даш был по­дар­ком это­го шу­ри­на. Без та­ко­го со­впа­де­ния мы, ко­неч­но, не мог­ли бы утверж­дать, что в по­те­ре ка­ран­да­ша участ­ву­ет на­ме­ре­ние из­ба­вить­ся от этой ве­щи. Ана­ло­гич­ные слу­чаи очень ча­с­ты. Те­ря­ют­ся пред­ме­ты, ког­да по­ссо­ришь­ся с тем, кто их дал и о ком не­при­ят­но вспо­ми­нать, или ког­да са­ми ве­щи пе­ре­ста­ют нра­вить­ся и ты ищешь пред­лог за­ме­нить их дру­ги­ми, луч­ши­ми».

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