О чём свидетельствуют "описки" и "оговорки"?
Это фокусы несознательного. Первым понял, в чём тут дело, создатель теории психоанализа Зигмунд Фрейд...
Ошибаемся буквой – и SMS приобретает двусмысленность, второпях щелкаем мышкой – и mail уходит не тому адресату… Современные технологии ускоряют ритм, все чаще ставя нас в неловкие ситуации. О чем говорят наши «ляпы»?
Новые технологии, по идее, должны облегчать общение. Но именно из-за них мы все чаще попадаем в неловкое положение. Новый вид коммуникаций позволяет действовать спонтанно и не предполагает предварительного обдумывания того, что мы пишем. И мы привыкаем не перечитывать сообщения, перед тем как нажать кнопку «отправить», предпочитая действовать без промедлений. А в результате растет число описок, «случайностей», оплошностей.
Электронная почта, чаты, бесконечный обмен сообщениями – мы самозабвенно предаемся этим занятиям практически в любой момент нашей жизни. Возможность мгновенного контакта создает впечатление его легкости и простоты.
У нас больше нет этого промежуточного этапа – ручки, бумаги, мы больше не обязаны чтить правила орфографии. Возникает впечатление свободы, мы не чувствуем ограничений, и это состояние в какой-то мере напоминает детское ощущение всемогущества.
Мы действуем импульсивно, а теряя контроль над собой, бессознательно делаем то, чего сознательно хотели бы избежать. В устной речи это были бы оговорки, а на письме появляются опечатки и описки.
В виртуальных средствах общения есть еще одно привлекательное свойство: мы чувствуем себя раскованнее, кажется, можно высказать все, что мы хотим, не опасаясь последствий. Ведь человек, с которым мы общаемся, не рядом с нами.
Значит, нам не придется ни уточнять, ни отшлифовывать то, что мы говорим: не видя его реакции, мы можем отдаться своему воображению, погрузиться в фантазии и уже не следить за тем, куда это нас может завести.
Скрытые желания
История о влюбленной девушке, так спешившей ответить на долгожданное предложение свидания, что в ответной SMS вместо «через час» оказалось написано «через член», показывает, в какое затруднительное положение нас могут привести эти невольные оплошности.
В противоположность снам, остающимся в сфере нашей интимной жизни, такие описки молниеносно обнажают самые сокровенные мысли и желания, выставляют напоказ то, что мы более или менее бессознательно старались спрятать даже от самих себя...
Электронные средства связи словно подталкивают нас к совершению ошибок: привыкнув в виртуальном пространстве к тому, что можем быть анонимны и безнаказанны, мы невольно переносим эту привычку в личное общение, словно забывая о том, что мы авторизованы и нас можно узнать.
Агрессия в поисках выхода
Неловкие поступки обнажают и наши агрессивные импульсы. Мы сплетничаем о знакомом по электронной почте и «случайно» ему же письмо и отправляем. Или же плохо кладем телефонную трубку и громко высказываем свое раздражение на человека на другом конце провода…
Сознание обязывает нас к жесткой цензуре, запрещая проявлять негативные чувства в общественной и личной жизни. Но бессознательное иногда бунтует, побуждая нас говорить начистоту помимо нашей воли. Чаще это происходит в трудные для нас моменты, когда мы не можем справиться со своими чувствами.
Чем важнее для нас суть предмета, тем выше риск внезапной оговорки, оплошности, связанной с ним. Чем больше мы стараемся себя контролировать, тем активнее проявляется наше бессознательное. Вот почему такие осечки часто возникают в нашей рабочей электронной переписке, создавая море неловкости как раз там, где мы изо всех сил хотим показаться безупречными.
Новые технологии нас провоцируют? Нет. И до их появления наше бессознательное вело себя так же. Разница лишь в том, что прежде мы «не замечали», что тот, кого мы ругаем, стоит рядом с нами. Но с приходом новых средств связи мы стали интенсивнее общаться и, соответственно, больше ошибаться. Наш современник, который забывает стереть в мобильном сообщения от новой возлюбленной, мало чем отличается от неверного мужа прошлого столетия, который забывал любовные записки в кармане своего пиджака.
Сила саморазоблачения
Поздравляя человека, мы, конечно, говорим лишь о хорошем, но, если у нас есть давние обиды, неразрешенные конфликты, они могут неожиданно прорваться в самый неподходящий момент. Да, ошибка может быть всего лишь опечаткой, и если отношения хорошие, получателю SMS незачем тревожиться. А если подобное происходит не первый раз, то можно задуматься: случайно ли это? И может быть, откровенно поговорить друг с другом.
Основатель психоанализа Зигмунд Фрейд писал, что «за каждым неудачным действием стоит успешное действие». Новые технологии увеличивают потенциальную возможность таких промахов, но в то же время помогают нам жить в согласии с собой – они выявляют ту правду, которую мы не замечаем.
Риск ошибочных действий увеличивают социальные сети, предлагая выкладывать разнообразную информацию о себе. Так, нередко на Facebook и «Одноклассниках» старшеклассники вывешивают для друзей свои фото с вечеринок и «забывают», что их наверняка увидят родители. Нетрезвые, накрашенные, полураздетые… и взрослые приходят в ужас.
Подростки словно сбрасывают с себя тот идеальный образ примерного ребенка, который желают видеть взрослые. С помощью социальных сетей они непроизвольно сообщают родителям, что не могут и не желают быть совершенными. И заявляют о своей потребности в том, чтобы их принимали такими, какие они есть.
Тайное, как известно, всегда становится явным.
Если у нас есть глубинное желание оказаться разоблаченным, невозможно долго носить его в себе. Чувство вины, которое оно вызывает, с каждым днем становится все сильнее: мечтать о том, что табуировано, не принято, неприлично. Это чувство можно интерпретировать как жажду наказания... которое действительно последует или нет. Но в любом случае ситуация из фантазийной станет реальной и сможет разрешиться.
Фокусы бессознательного
Ошибки, описки, оговорки, потерянные вещи – кажется, такое с нами происходит только потому, что мы устаем, становимся невнимательными.
Первым понял, что это не так, создатель теории психоанализа Зигмунд Фрейд. Он доказал, что так проявляются наши бессознательные намерения, за которыми стоит желание освободиться от чувства вины, угрызений совести или страха.
«Вам, конечно, покажется невероятным, что в затеривании, которое мы часто воспринимаем как досадную случайность, участвует какое-то наше намерение, – писал Фрейд. – Но можно привести множество наблюдений вроде следующего. Молодой человек потерял дорогой для него карандаш. За день до этого он получил письмо от шурина, которое заканчивалось словами: «У меня нет желания потворствовать твоему легкомыслию и лени». Карандаш был подарком этого шурина. Без такого совпадения мы, конечно, не могли бы утверждать, что в потере карандаша участвует намерение избавиться от этой вещи. Аналогичные случаи очень часты. Теряются предметы, когда поссоришься с тем, кто их дал и о ком неприятно вспоминать, или когда сами вещи перестают нравиться и ты ищешь предлог заменить их другими, лучшими».