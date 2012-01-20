Чем полезна чёрная редька?

К сожалению, черная редька сегодня не очень популярна на домашнем столе: хозяйки все больше норовят готовить блюда на скорую руку. А редьку надо почистить, натереть на терке, в этот момент она будет остро пахнуть, до слез. Положить с натертой морковью в эмалированную посуду, закрыть крышкой и потрясти. Потом и маслица добавить... Возни много, но овощ долголетия следует обязательно вернуть на наши столы! Ведь редька — одна из древнейших овощных культур. Ее возделывали в Древнем Египте, Вавилоне, Китае. В Киевской Руси редька пользовалась большой популярностью и как овощное, и как лекарственное растение.Я знаю, что редьку очень любила есть дочь Петра I — Елизавета. Может быть, поэтому она была румяной, веселой красавицей?

Многие мореплаватели брали редьку с собою в странствия: они знали, что остропахнущий овощ спасет их от разных болезней.

В редьке богатейшее содержание легкоусвояемых солей калия. Они помогают выведению из организма ядовитых продуктов обмена вместе с мочой. А наличие значительного количества клетчатки способствует усилению перистальтики кишечника. Большое наличие фитонцидов делает редьку наряду с луком и чесноком сильнейшим природным средством по оздоровлению кишечной микрофлоры.

Редьку ценят во многих странах. Но особенно в Японии. Этот овощ обязателен на японском столе в любое время года. Из редьки готовят салаты, первые и вторые блюда. При этом японцы убеждены, что секрет их долголетия кроется именно в этом овоще.

Корнеплоды редьки содержат эфирное масло, холин, гликозиды, аскорбиновую кислоту, каротин, ферменты, лизоцим (обладающий сильным бактерицидным действием), фитонциды, пуриновые основания, раздражающе действующие на желудочно-кишечный тракт и почки, минеральные соли.

Конечно, наши предки не могли дать такой подробный портрет редьки, но лечебные ее свойства известны с древности.

Редька полезна при сахарном диабете, так как пополняет запасы организма минеральными солями и витаминами, а высокое содержание инсулина дает сахароснижающий эффект.

Сок редьки оказывает мочегонное, желчегонное, ранозаживляющее, бактерицидное действие, улучшает пищеварение и обмен веществ.

Компрессы помогают при подагре, остеохондрозе.

Салат из этого овоща улучшает аппетит, активизирует работу желчного пузыря.

При малокровии показана смесь сока редьки, моркови, черной смородины.

Сок с медом принимают при простудных заболеваниях.

При радикулите, заболеваниях мышц и суставов больные места растирают смесью сока редьки с уксусом.

Также рекомендуют применение его и при невралгии, поносе, метеоризме, расстройствах пищеварения.

Во всех случаях следует применять свежевыжатый из корней сок. Измельченные семена рекомендуются для наружного применения при трудно заживающих ранах и экземах.

Особенно широко применяется редька при лечение бронхита и при бронхитах с хроническим течением болезни. Для этого редьку нарезают ломтиками и посыпают сахаром. Выделяющийся сок надо принимать взрослым по 1 столовой ложке 5-6 раз в день, а детям — по 1 чайной ложке.

Редька противопоказана при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите, острых воспалительных процессах в кишечнике, печени, почках, при пороках сердца, стенокардии, инфаркте миокарда, мерцательной аритмии и при беременности.

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