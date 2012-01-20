Диета балерины

Известная балерина Анастасия Волочкова от природы обладает средней, увы, «небалетной» фигурой. Звезду нельзя назвать Дюймовочкой.

Зато у Анастасии Волочковой железная сила воли. Чтобы танцевать в балете, она практически всю жизнь на «голодной» диете.

Говорят, природу не обманешь, но, кажется, Волочковой это удалось. В 35 лет звезда может похвастаться стройными и подтянутыми формами. Хотя часто признается в интервью, что следить за фигурой – огромный и тяжелый труд.

Хочешь похудеть? Попробуй диету Анастасии Волочковой. Особый режим питания от балерины поможет не только избавиться от лишнего веса, но и удерживать стройность.

7 правил диеты Анастасии Волочковой

1. Начинай день с чашки чая с лимоном. Иногда его можно заменить на воду с медом или кофе с молоком.

2. Сахар – под строгим запретом.

3. Перекусывай свежими фруктами и нежирным сыром. Анастасия Волочкова чаще всего утоляет голод апельсинами или мандаринами, иногда позволяет себе кусочек сыра.

4. Мясо – табу. Анастасия Волочкова давно отказалась от мяса, заменив его на рыбу. Но и здесь все не так просто – балерина ест рыбу в сыром виде, как это делают японцы. Любимое ресторанное блюдо звезды – сашими.

5. Белки не смешивай с углеводами. Волочкова сторонница раздельного питания.

6. Основа рациона – овощные блюда, зелень. Самые любимые блюда Анастасии Волочковой – отварные свекла и шпинат с небольшим добавлением оливкового масла, а также овощные котлеты. Кроме того, звезда любит готовить вегетарианские блюда по аюрведе, с большим количеством специй, которые улучшают пищеварение.

7. Что на десерт? Волочкова позволяет себе орехи, мороженое или замороженный йогурт.

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