Диета балерины
Как сбросить "небалетные" килограммы
Известная балерина Анастасия Волочкова от природы обладает средней, увы, «небалетной» фигурой. Звезду нельзя назвать Дюймовочкой.
Зато у Анастасии Волочковой железная сила воли. Чтобы танцевать в балете, она практически всю жизнь на «голодной» диете.
Говорят, природу не обманешь, но, кажется, Волочковой это удалось. В 35 лет звезда может похвастаться стройными и подтянутыми формами. Хотя часто признается в интервью, что следить за фигурой – огромный и тяжелый труд.
Хочешь похудеть? Попробуй диету Анастасии Волочковой. Особый режим питания от балерины поможет не только избавиться от лишнего веса, но и удерживать стройность.
7 правил диеты Анастасии Волочковой
1. Начинай день с чашки чая с лимоном. Иногда его можно заменить на воду с медом или кофе с молоком.
2. Сахар – под строгим запретом.
3. Перекусывай свежими фруктами и нежирным сыром. Анастасия Волочкова чаще всего утоляет голод апельсинами или мандаринами, иногда позволяет себе кусочек сыра.
4. Мясо – табу. Анастасия Волочкова давно отказалась от мяса, заменив его на рыбу. Но и здесь все не так просто – балерина ест рыбу в сыром виде, как это делают японцы. Любимое ресторанное блюдо звезды – сашими.
5. Белки не смешивай с углеводами. Волочкова сторонница раздельного питания.
6. Основа рациона – овощные блюда, зелень. Самые любимые блюда Анастасии Волочковой – отварные свекла и шпинат с небольшим добавлением оливкового масла, а также овощные котлеты. Кроме того, звезда любит готовить вегетарианские блюда по аюрведе, с большим количеством специй, которые улучшают пищеварение.
7. Что на десерт? Волочкова позволяет себе орехи, мороженое или замороженный йогурт.