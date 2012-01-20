Необычные факты о нашем теле

1. Рисунок языка

Желая оставить свою личность загадкой, не вытаскивайте язык. Его рисунок так же уникален, как отпечатки пальцев.

2. Шелушение

Ваш домашний питомец не единственный, кто умеет линять. Люди теряют примерно 600 тысяч частичек кожи каждый час. В сумме за год набирается около 700 г. Таким образом, к 70 годам среднестатистический человек теряет примерно 48 кг своей кожи.

3. Кости

У взрослых людей меньше костей, чем у новорожденных деток. При рождении у нас 350 костей, а во взрослом возрасте остается всего 206. Это обусловлено тем, что при росте многие кости срастаются, объединяясь в одно целое.

4. Новый желудок

Знаете ли вы, что каждые 3-4 дня в наших желудках обновляется оболочка. Если бы этого не происходило, то концентрированные кислоты, которые расщепляют пищу, смогли бы переварить и желудок.

5. Память на запахи

Наш нос не такой чувствительный, как, например, собачий. Но он запоминает 50 тысяч разных запахов.

6. Бактерии

Этот факт наверняка вызовет мурашки на вашей коже. На каждых двух квадратных сантиметрах нашей кожи находится примерно 32 млн. микробов. Хорошо, что большинство из них абсолютно безвредны.

7. Источник запаха тела

Неприятный запах от ног или подмышек появляется из-за пота. Человеческие стопы практически в нем купаются. На них находится 500 тысяч потовых желез, которые могут выделать больше 500 мл пота в день.

8. Скорость чихания

Воздух, который выталкивается в момент чихания, может достигать скорости свыше 160 км/ч. Это одна из причин прикрывать рукой рот и нос при чихании и избегать попадания под чихи других людей.

9. Объем слюны

Вряд ли вам хочется плавать в своей слюне, но вы наверняка не знали, что вы вполне могли бы это делать, если бы сохраняли ее до последнее капли. За всю свою жизнь в среднем человек вырабатывает примерно 28 500 литров слюны. Этого хватит на два бассейна.

10. Громкость храпа

К 60-летнему возрасту 40% женщин и 60% мужчин начинают храпеть. Порой этот звук буквально оглушает. В среднем его громкость достигает 60 дБ, что равно звуку нормальной речи. Но порой уровень громкости храпа составляет 80 дБ, что сопоставимо с пневматической дрелью, которой разбивают цемент. Уровень шума выше 85 дБ считается опасным для слуха человека.

natural-medicine.ru