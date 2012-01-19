"Бруклинский маньяк" из Украины получил 200 лет тюрьмы

Бруклинский суд Нью-Йорка приговорил иммигранта из Украины Максима ГЕЛЬМАНА к 200 годам тюремного заключения за убийство четырёх человек, совершённое им в прошлом году, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету New York Post.

В ноябре прошлого года 24-летний М.ГЕЛЬМАН признал себя виновным в убийстве четырёх человек, а также в вооружённом нападении и покушении на убийство, пишет издание.

"Бруклинский маньяк" пришёл в бешенство в феврале 2011 года во время бытового спора с матерью из-за автомобиля. В результате конфликта он зарезал своего отчима Александра Кузнецова. Затем М.ГЕЛЬМАН отправился на машине матери к дому 20-летней Елены Булченко, которая, по сообщениям СМИ, ранее отвергла его ухаживания. Там он убил девушку, нанеся ей 11 ножевых ранений, а также ее мать Анну. После этого М.ГЕЛЬМАН совершил подряд два угона машин, ранив ножом водителей.

На одном из этих автомобилей преступник насмерть сбил пешехода.

Задержали М.ГЕЛЬМАНА в метро, где он успел ударить ножом одного из пассажиров, сообщает New York Post.

Психиатрическая экспертиза, по данным издания, признала М.ГЕЛЬМАНА вменяемым.

По сообщениям СМИ, М.ГЕЛЬМАН, будучи наркоманом и занимаясь распространением наркотиков в Бруклине, не раз попадал в поле зрения полиции. В недавнем интервью газете New York Daily News М.ГЕЛЬМАН, будучи за решёткой, рассказал об убийстве ещё шестерых человек и о том, что в феврале, когда он убил четырёх, не был под воздействием наркотиков.

"Я был трезвый, когда это произошло. В тот день я собирался убить больше людей, но их не оказалось дома", - приводит слова М.ГЕЛЬМАНА New York Daily News.

По сообщениям СМИ, М.ГЕЛЬМАН в 1994 году иммигрировал в США из Украины вместе с матерью. В 2005 году они получили американское гражданство.