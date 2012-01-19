5 продуктов, которые вызывают депрессию
Исключи это из своего рациона
Зарубежные диетологи составили список продуктов, которые вызывают депрессию. Эксперты рекомендуют исключить их из своего рациона, чтобы почувствовать себя бодрее и счастливее!
Продукты, которые вызывают депрессию
1. Выпечка и кондитерские изделия
Мучные сладости ненадолго повышают настроение, а затем становятся причиной подавленного состояния и плохого самочувствия. Дело в том, что выпечка и кондитерские изделия являются настоящей «бомбой» для ЖКТ, вызывают проблемы с кишечником и провоцируют запоры.
В результате становятся причиной дискомфорта и плохого самочувствия человека.
Обрати внимание! Самые безопасные мучные изделия – хлеб и выпечка из муки грубого помола (с отрубями).
2. Кофе
Кофе и кофейные напитки бодрят, но этот эффект быстро проходит. На смену ему приходит усталость, сонливость, разбитость и подавленное состояние. кроме того, человек становится раздражительным.
3. Красное мясо
Диетологи советуют воздержаться от красного мяса, потому что оно оказывает большую нагрузку на ЖКТ и долго переваривается. Кроме того, эксперты говорят, что красное мясо вызывает агрессию, а также может стать причиной рака желудка.
4. Шоколад
Эксперты не рекомендуют злоупотреблять этим лакомством. Шоколад и другие сладости ненадолго поднимают настроение, зато очень быстро портят фигуру.
Лишние килограммы прибавляются со скоростью света, и несчастный сластена заедает их еще большим количеством сладкого, впадая в депрессию от своей расплывающейся фигуры.
Учти: самый безопасный вид сладкого – горький шоколад с высоким содержанием какао. Если очень хочется сладкого, можешь позволить не более 25 г горького шоколада в день, не более 1-2 раз в неделю.
5. Консервы
Практически все консервированные продукты «награждают» организм шлаками и токсинами, от которых начинают портиться внутренние органы, ухудшается самочувствие и настроение.
Чтобы дурные, депрессивные мысли не лезли в голову, диетологи и психологи рекомендуют пересмотреть свой рацион – включить в него больше свежих овощей и фруктов, а также простые и полезные блюда, без консервантов и стабилизаторов.