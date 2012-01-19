Зимой надо завтракать мясом с хреном

Холодовую мигрень в народе знают как ”головная боль от мороженого”. У многих она возникает после холодной пищи или питья. Глава начинает болеть также после пребывания на улице в морозную погоду без шапки. Появляется ощущение, что сводит челюсти. Мигрень возникает из-за воспаления тройчатого нерва. Нужно обратиться к неврологу.

- Всегда зимой прикрывайте голову. Простудить нерв очень легко, - рассказывает столичный врач Людмила Бойко. - Как можно меньше курите. Никотин, как и холод, вызывает спазм сосудов. В сильный мороз бывают резкие перепады атмосферного давления, от чего тоже страдают люди, чувствительные к погоде. Измеряйте давление три раза в день, чтобы не произошел инсульт или гипертонический криз.

Мороз и сильный ветер провоцируют также раздражение слизистой носа и глаз, кашель.

- Если нет патологии слезных протоков, их воспаления, то достаточно просто отказаться от косметики. Не носите линзы и не трите глаз грязными руками. Можно прокапать успокоительными каплями. Кашлять человек начинает из-за бронхоспастического рефлекса. Бронхи резко сужаются, отталкивая раздражитель, которым является холодный воздух. Старайтесь дышать носом. Смажьте его оксолиновой мазью, которая также является противовирусной.

Людмила Бойко советует обязательно завтракать. В утреннем меню должны быть белки. Они согревают организм, улучшая обмен веществ на 40%. Мясо желательно приправлять специями или есть с хреном. Он имеет антибактериальное действие.

gazeta.ua