Как вылечить насморк при помощи каланхоэ

Основной ценностью каланхоэ при насморке является то, что он хорошо очищает нос, который уже ничем не удается очистить. После закапывания нескольких капель такого сока как взрослые, так и дети начинают чихать, и вместе с этим выходит наружу все то, что забивало носовые пазухи.

Рецепты применения каланхоэ при насморке:

два-три разы в сутки смазывать слизистую свежим соком;

заложите в носовые пазухи ватные тампоны, предварительно смоченные в соке;

измельчите два-три зрелых листка этого растения, выжмите сок и закапайте по одной - две капли в каждый носовой канал, процедуру повторять три раза в сутки;

смешайте половину чайной ложки лукового сока и одну чайную ложоку сока каланхоє, закапайте эту смесь по одной капле в каждый носовой канал три раза в день;

Для самих маленьких детей лучше использовать отвар листьев каланхоэ. Он достаточно мягок и не начнет раздражать слизистую носа ребенка. Капать нужно два - три разы в день по несколько капель в каждую ноздрю.

Несмотря на убедительный эффект применения сока каланхоэ, официальная медицина долго не признавала его эффективность. Сейчас сок данного растения можно приготовить в домашних условиях или приобрести в аптеке.

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