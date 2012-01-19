Чем вредна жареная пища

Как установили ученые, жареная еда является вредной не только для пищеварительной системы, но и для здоровья мозга. А регулярное употребление именно жареной еды может и совсем стать причиной летального результата.

Еда, приготовленная в буквальном смысле этого слова на горячем масле, абсорбирует его в огромном количестве, причем масло, подданное "жесткой" термической обработке, изменяет свои свойства, и, нужно сказать не в лучшую сторону.

Все эти вредные жиры откладываются впоследствии на стенках сосудов, которые в свою очередь должны быть эластичными и гладкими. Все прекрасно знают, что такой способ питания неминуемо приведет к инсульту или инфаркту.

Жареная еда в организме вызывает воспалительные процессы и крайне негативно влияет на здоровье суставов. Потому специалисты-диетологи рекомендуют сократить употребление жареной еды, отдав преимущество еде, приготовленной на пару, запеченной или вареной.

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