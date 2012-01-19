Как легко бросить курить

Британские ученые уверены, что бросить курить можно с помощью спорта. Недавно проведенные исследования свидетельствуют о том, что даже несколько минут физических упражнений могут существенно снизить желание закурить.

Специалисты уверены, что если совершать ежедневную пробежку на протяжении 15 минут, то курильщик, вряд ли вспомнит о сигарете в ближайший час. Кроме того, физические нагрузки очень эффективны при… депрессии, пишет sunhome.ru.

Если у Вас возникло сильное желание закурить, лучше пройдитесь или же сделайте несколько физических упражнений, которые и помогут избавиться Вам от назойливого желания. Более того, достаточно действенными средствами в борьбе с пагубной привычкой ученые называют терапию и антидепрессанты.

e-news.com.ua