Рецепт маски для проблемной кожи

Состав маски от угрей:

10 г свежих пекарских или сухих дрожжей,

1 ст. ложка простокваши,

1 ч. ложка сока кислой капусты,

ржаная мука или мякиш ржаного хлеба без корки.

Приготовление и применение маски от угрей:

Смешайте дрожжи с простоквашей и соком килой капусты.

Загустите маску ржаной мукой или хлебным мякишем до консистенции жидкой сметаны.

Нанесите готовую маску толстым слоем на места с угревой сыпью (предварительно кожу можно слегка распарить).

Дайте маске полностью высохнуть и сотрите ее круговыми движениями пальцев. Остатки маски смойте теплой водой и ополосните лицо прохладной.

Нанесите на кожу маску для сужения пор или протрите вяжущим лосьоном. Смешайте, к примеру, стакан прохладного зеленого чая с 1 ст. ложкой лимонного сока.

Курс масок:

Через день в течении 3-4 недель. Затем, для поддержания результата, 1-3 раза в неделю.

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