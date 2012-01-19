Рецепт маски для проблемной кожи
Делать через день
Состав маски от угрей:
10 г свежих пекарских или сухих дрожжей,
1 ст. ложка простокваши,
1 ч. ложка сока кислой капусты,
ржаная мука или мякиш ржаного хлеба без корки.
Приготовление и применение маски от угрей:
Смешайте дрожжи с простоквашей и соком килой капусты.
Загустите маску ржаной мукой или хлебным мякишем до консистенции жидкой сметаны.
Нанесите готовую маску толстым слоем на места с угревой сыпью (предварительно кожу можно слегка распарить).
Дайте маске полностью высохнуть и сотрите ее круговыми движениями пальцев. Остатки маски смойте теплой водой и ополосните лицо прохладной.
Нанесите на кожу маску для сужения пор или протрите вяжущим лосьоном. Смешайте, к примеру, стакан прохладного зеленого чая с 1 ст. ложкой лимонного сока.
Курс масок:
Через день в течении 3-4 недель. Затем, для поддержания результата, 1-3 раза в неделю.