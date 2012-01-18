В Китае освободили тысячу собак, предназначенных на зарез

Китайские защитники животных спасли более тысячи собак, предназначавшихся для продажи в деликатесные рестораны на юге страны, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

В понедельник в южно-китайском городе Чунцин активисты движения по защите животных помогли полиции задержать грузовик, в котором в рестораны везли более тысячи собак различных пород.

Несколько десятков частных автомобилей какое-то время преследовали грузовик, направлявшийся в провинцию Гуандун на юге страны, после чего его удалось остановить. Многие из освобожденных собак были крайне измождены, их пришлось не только накормить и напоить, но и оказать скорую ветеринарную помощь.

Употребление в пищу мяса собак является глубокой кулинарной традицией некоторых регионов Азии, в том числе провинции Гуандун. Вероятно, именно по этой причине вопреки призывам защитников животных в Китае до сих пор нет закона о запрете блюд из собак или кошек, которых многие считают верными друзьями человека.

Два года назад СМИ сообщали о возможном введении штрафов за употребление в пищу собачатины и кошатины, однако эти инициативы так и не стали реальностью.

До сегодняшнего дня рестораны, где подают деликатесные блюда из собак, остаются даже в китайской столице, не говоря уже о южных и северо-восточных регионах КНР, где эти яства традиционны.

В апреле прошлого года в окрестностях Пекина защитники животных задержали фуру, в которой на убой везли около 500 собак. В 2009 году в городе Тяньцзинь близ столицы полиции удалось спасти от верной гибели около 900 котов.