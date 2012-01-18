Как вкусно лечить простуду?

Чтобы хорошенько откашляться и прочистить бронхи (и при астме в том числе) очень полезен инжир — в нем есть особенные вытягивающие вещества.

Льет из носа? Отличным вяжущим и противоотечным действием обладает «рождественский» чай. К чайной ложке хорошего черного чая добавьте по маленькой щепотке сушеного имбиря, розмарина и молотой корицы — на кончике ножа. Пить не слишком горячим (обжигающим напитком можно повредить и без того раздраженной слизистой), маленькими глотками, глубоко вдыхая целительный аромат.

Вообще-то наша задача-максимум — не разболеться. Поддержать тонус организма помогут блюда, богатые витамином С и антиоксидантами. При термической обработке многие биоактивные вещества разрушаются. Потому лучшие блюда для укрепления иммунитета — салаты.

Например, из зеленой редьки с соком клюквы. В черной редьке больше аскорбинки, но она горькая. Так что лучше взять сладкую продолговатую редьку (дайкон), очистить, нашинковать тонкой соломкой, порубить туда же стебель и листья сельдерея. Перемешать с оливковым маслом. Ягоды клюквы с щепоткой сахара взбить в блендере до консистенции густого соуса. И заправить им салат.

При простуде кожа на лице становится сухой, воспаленной (особенно вокруг носа) и горит. Поможет мятный компресс. Приготовить его очень просто. Сделайте концентрированный отвар листьев мяты (она сейчас во многих супермаркетах круглый год продается в свежем виде).

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