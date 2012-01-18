Двое потомков официанта с "Титаника" были на "Costa Concordia"

Двое потомков выходца из Лондона, который в начале прошлого века работал на "Титанике" официантом и погиб в результате его крушения, оказались в числе пассажиров круизного лайнера Costa Concordia, который потерпел аварию в ночь на 14 января в Тирренском море неподалеку от острова Джильо у побережья итальянской области Тоскана.

Как сообщает РИА «Новости», 30-летняя Валентина КАПУАНО из южного итальянского города Авеллино (область Кампания) находилась в злополучном круизе вместе со своим другом, а также с братом и его девушкой.

Валентина и ее брат являются двоюродными правнуками эмигранта из Лондона по имени Джованни, который в 25 лет сто лет назад устроился официантом на крупнейший пассажирский лайнер того времени "Титаник", и погиб 14 апреля 1912 года вместе с более чем 1,5 тысячи пассажирами и членами экипажа этого корабля.

В отличие от своего предка молодым людям удалось спастись во время крушения Costa Concordia и не повторить судьбу родственника. Однако воспоминания их бабушки о несчастной судьбе Джованни сразу же всплыли в памяти брата и сестры.

На борту Costa Concordia находилось более 4,2 тысячи человек, в том числе граждане Украины. На сегодняшний день подтверждена гибель 11 человек, пропавшими без вести считаются 24 человека.

По словам капитана лайнера Франческо СКЕТТИНО, судно налетело на скалы, которые не были указаны на навигационной карте. В настоящий момент корабль правым боком на три четверти погружен в воду близ Джильо.

Почти сто лет назад "Титаник" затонул через 2 часа 40 минут после столкновения с айсбергом.