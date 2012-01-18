Риск инсульта зависит от группы крови

Риск развития болезней сердца и сосудов зависит от группы крови, заявили американские медики.

В долгосрочных исследованиях приняли участие 90 тысяч человек. Проанализировав частоту инсультов, которые случились с участниками за время проведения эксперимента, ученые выяснили, что мужчины и женщины с 4-й (АВ) группой крови сталкиваются с болезнью на 26% чаще, чем люди с 1-й (О) группой. А у женщин с 3-й (В) группой риск выше на 15%.

Ученые объясняют эту связь тем, что группа крови зависит от протеинов, которые находятся на поверхности эритроцитов. Эритроциты скапливаются в кровеносных сосудах в большей или меньшей степени, что влияет на риск образования кровяных сгустков. Однако группа крови – не такой влиятельный фактор, как, например, курение, недостаток физических нагрузок и злоупотребление алкоголем, подчеркивают эксперты.

rg.ru