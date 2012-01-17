Виноград сохранит зрение
11:52, 17 января 2012Зарубежные новости
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Защищает сетчатку глаз
Виноград назван средством профилактики возрастного заболевания глаз, которое может стать причиной слепоты в пожилом возрасте.
Ученые из университета Фордхэма, Нью-Йорк, обнаружили в винограде антиоксиданты, защищающие глаза от возрастной макулярной дегенерации. В ходе эксперимента они наблюдали за мышами, генетически склонными к развитию этого заболевания глаз.
Эксперты полагают, что потеря зрения с возрастом связана с постоянным оксидативным стрессом. Согласно результатам исследования, виноград защищает сетчатку глаз от оксидативного стресса, что является профилактикой слепоты.
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