Какая косметика вызывает рак молочной железы?

Слухи о потенциальном канцерогенном влиянии парабенов, веществ, широко используемых при производстве косметических средств, уже нашли косвенное подтверждение. Британские ученые обнаружили эти вещества почти у 100% женщин, больных раком молочной железы.

Как известно, в среде ученых в последнее десятилетие циркулировали слухи о том, что во многих косметических продуктах и даже продуктах питания содержатся вещества, которые используются в качестве консервантов, способны повышать риск развития злокачественных опухолей молочной железы.

Речь идет о так называемых парабенах, молекулы которых по своему строению очень напоминают молекулы женского полового гормона эстрогена. Избыток эстрогена в организме женщины является мощным фактором, способствующим возникновению рака груди, сообщает УНН.

Последнее исследование, посвященное потенциальной опасности широко распространенных парабенов провели ученые из университета английского города Рединг. Они изучали 160 образцов ткани молочной железы, полученных после проведения операции мастэктомии (полного удаления железы) у 40 женщин с диагнозом «рак груди».

Авторы сообщают, что они обнаружили не менее одного вида парабенов в 99% образцах, а в 60% случаев ими были обнаружены следы пяти различных парабенов.

Такой высокий процент наличия парабенов в образцах ткани молочной железы авторы объясняют тем, что эти вещества присутствуют в шампунях, дезодорантах, косметических средствах образец крема-пудры, туши для ресниц и тому подобного.

«Несмотря на то, что нами были обнаружены следы парабенов в подавляющем большинстве исследованных образцов, мы все же не можем утверждать, что именно эти вещества стали главной причиной рака груди. Однако мы уверены, что это явление заслуживает отдельного внимания и новых исследований в этом направлении», - пояснил руководитель научной работы профессор Филиппа Дарбре.

focus.ua