Чем полезна спаржа?
10:13, 17 января 2012Зарубежные новости
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Помогает печени справиться с токсинами
В спарже обнаружены вещества, облегчающие похмельный синдром и помогающие печени справиться с токсинами. Об этом сообщили корейские ученые.
В ходе эксперимента специалисты измеряли количество активного кислорода в клетках печени до и после применения вытяжки экстракта из листьев спаржи. Оказалось, что его уровень снижается на 70%, в то же время происходит уменьшение количества токсинов. Экстракт спаржи активизирует деятельность ферментов, которые участвуют в процессе расщепления алкоголя.
Таким образом, спаржа выступает в роли антиоксиданта и стимулятора в процессе усвоения алкогольных напитков.
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