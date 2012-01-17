Чем полезна спаржа?

В спарже обнаружены вещества, облегчающие похмельный синдром и помогающие печени справиться с токсинами. Об этом сообщили корейские ученые.

В ходе эксперимента специалисты измеряли количество активного кислорода в клетках печени до и после применения вытяжки экстракта из листьев спаржи. Оказалось, что его уровень снижается на 70%, в то же время происходит уменьшение количества токсинов. Экстракт спаржи активизирует деятельность ферментов, которые участвуют в процессе расщепления алкоголя.

Таким образом, спаржа выступает в роли антиоксиданта и стимулятора в процессе усвоения алкогольных напитков.

medicinform.net