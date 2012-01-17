Что есть, чобы избежать инсульта

Магний в рационе снижает риск развития ишемического инсульта, показало масштабное исследование. Причем, речь идет не о специальных БАДах, а о продуктах питания, богатых магнием – зеленых овощах, орехах, бобовых, подчеркивают эксперты.

Исследователи из Каролинского Института под руководством Сузанны Ларссон проанализировали данные о здоровье 250 тыс. жителей США, Европы и Азии. Выяснилось, что чем больше продуктов с содержанием магния употребляли участники эксперимента, тем ниже был у них риск инсультов.

Ученые подсчитали, что каждые дополнительные 100 млг магния в день снижают риск ишемического инсульта на 9%. Суточная потребность в магнии для мужчин – 400 млг, для женщин – 300 млг. Беременным, людям с ослабленным иммунитетом и сердечно-сосудистыми болезнями необходимо 450 млг магния.

likar.info