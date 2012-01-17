На поверхности Луны есть иней
Зафиксировал американский зонд
Американский зонд LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) зафиксировал присутствие инея на дне приполярных лунных кратеров, куда никогда не попадает солнечный свет.
Как передает РИА Новости, об этом говорится в статье, опубликованной в Journal of Geophysical Research группой ученых из Юго-западного исследовательского института (США).
В этом институте был разработан один из приборов на борту LRO - LAMP (Lyman Alpha Mapping Project). Этот прибор фиксирует ультрафиолетовое излучение с длиной волны 121,6 нанометра - так называемую линию Лайман-альфа, которую испускают или поглощают атомы водорода при переходе электрона с одной орбиты на другую.
Это излучение испускают звезды, а также атомы водорода в межпланетном пространстве, и их подсветка позволила LAMP "заглянуть" в самые темные зоны на Луне - на постоянно затененное дно приполярных кратеров. С 2009 года ученые с помощью LRO, LCROSS и ряда других аппаратов получили свидетельства присутствия в этих зонах водяного льда, а также ряда других веществ - угарного газа, кальция, ртути, магния и серебра.
Теперь данные LAMP позволили определить, что водяной лед в форме инея - замерзшего водяного пара - присутствует на лунной поверхности в этих кратерах.
«Большая часть постоянно затененных областей «краснее», то есть сильнее отражает в длинноволновом ультрафиолетовом диапазоне, чем не затененные регионы, что свидетельствует о присутствии 1%-2% водяного инея на поверхности», - говорится в статье.
Руководитель исследования Рэнди Глэдстоун (Randy Gladstone) из Юго-западного института говорит, что этот результат стал неожиданным для ученых: «Считалось, что межпланетное Лайман-альфа излучение разрушает водяной иней быстрее, чем он успевал бы накапливаться».
Новые данные показывают, что водяной иней разрушается, по меньшей мере, в 16 раз медленнее, чем считалось ранее.
Другой неожиданной находкой прибора LAMP стали данные о высокой пористости грунта в постоянно затененных областях, отмечает издание.