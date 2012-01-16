Средиземноморская диета - питание долгожителей

Ученые считают, что средиземноморская диета является очень хорошим примером здорового питания. Итальянцы, французы, испанцы, греки, мальтийцы — все они живут долго оттого, что их рацион состоит из полезных продуктов.

Разрешите напомнить, что основу средиземноморской диеты составляют необработанные зерновые, фрукты, овощи, оливковое масло. В ней практически отсутствуют такие продукты, как молоко и мясо, содержащее большое количество насыщенных жиров. Такой рацион помогает бороться с раком, болезнями сердца и замедляет процессы старения, поскольку в цельнозерновых, фруктах, овощах и оливковом масле содержится большое количество антиоксидантов и мононенасыщенных жиров.

Команда ученых из университета Гетеборга в Швеции решила выяснить, как подобный образ жизни может помочь тем, кто никогда не придерживался таких принципов питания и даже не слышал о них.

Исследование было начало еще в 1970 году. Шведские ученые набрали группу добровольцев пожилого возраста и предложили им придерживаться принципов средиземноморской диеты. В наши дни исследование было завершено, шведы проанализировали статистику и доложили, что в среднем пенсионеры прожили на 2-3 года дольше, чем их ровесники. Кроме того, им удалось доказать, что с 20% вероятностью, через 8 лет, люди, принявшие решение изменить стиль питания, будут все еще живы.

vegopolis.ru