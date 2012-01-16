Как избавиться от изжоги

С изжогой многие из нас знакомы не понаслышке. Особенно люди с плотным рабочим графиком, ненормированным рабочим днем, а также беременные женщины, любительницы строгих диет и любители плотно покушать.

Изжога возникает в результате обратного заброса пищи, перемешанной с кислым желудочным соком, в пищевод.

Причины изжоги: неправильное питание, переедание, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, грыжи диафрагменного отверстия, дуоденит, а также рак желудка. По словам экспертов, изжога является лишь симптомом одного из вышеперечисленных заболеваний.

Если после соблюдения «первых» мер по устранению изжоги, она так и не проходит, тогда следует обратиться к врачу.

Изжогу укротит правильный режим

1. Ешь небольшими порциями 5-7 раз в день. Привычку целый день «голодать», потому что много работы, и отъедаться вечером – придется забыть. Также, как и о перекусах фастфудом, снеками, чипсами, орешками, сухариками и шоколадными батончиками.

Учти: после приема пищи лучше всего прогуляться 15-30 минут, но ни в коем случае не ложиться. Горизонтальное положение сразу после еды провоцирует приступ изжоги.

2. Жирные блюда, соления, мучное, а также блюда с уксусом, горчицей, хреном, слишком кислые или пряные – под запретом.

3. Сократи (лучше исключи вообще) потребление кофе, кофейных напитков, шоколада, сладких газированных напитков и алкоголя.

4. Включи в рацион больше продуктов, которые помогают снизить кислотность ЖКТ: молоко, сливки, сметана, творог, сливочное и растительное масла, паровой омлет, отварное нежирное мясо, птица, рыба, запеченные овощи и яблоки.

5. В день пей не менее 1,5 литра чистой или минеральной воды без газа.

6. Употребляй каши, сваренные на воде, вяжущей консистенции. Например, овсяную.

7. Несладкий ромашковый чай, а также отвар из зверобоя, семян льна помогут наладить работу ЖКТ и снять приступы изжоги.

8. Последний прием пищи должен быть минимум за 2,5-3 часа до сна.

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