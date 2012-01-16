Громкий скандал: что в апельсиновом соке?

Громкий скандал с качеством апельсинового сока и апельсинового концентрата докатился уже и до России. Напоминаем, что в Америке Управление по контролю за качеством пищевых продуктов, медикаментов и косметических средств США (FDA) объявило и намерении запретить поставки сока и апельсинов из Бразилии в связи с использованием производителями из этой страны опасных фунгицидов. Теперь качество этой продукции намерены проверить и в России.

Химическое вещество карбендазим используется для защиты растений от черной пятнистости (вид плесени апельсиновых деревьев). Как сообщается на официальном сайте FDA, это вещество обнаружено в готовой соковой продукции, изготовленной из бразильского концентрата несколькими производителями. Предполагаемый запрет на поставки из Бразилии уже привел к стремительному росту цен на апельсиновый сок на мировых биржах.

В связи с развитием скандала вокруг бразильских апельсинов Роспотребнадзор намерен усилить контроль за качеством сока, реализация которого идет на территории Российской Федерации. Соответствующие рекомендации уже направлены в региональные управления Роспотребнадзора. Их эксперты будут проверять на содержание карбендазима соковую продукцию из цитрусовых, которую изготовили из концентрата, произведенного в Бразилии и США.

newsland.ru