Киев: 15 детей в больницах с алкогольным отравлением

В Киеве после новогодних праздников в наркологические больницы с алкогольным и наркотическим отравлением попали 15 детей.

По словам специалистов, нынче это обычная "праздничная" статистика, сообщает телеканал "Сити".

"В день поступали от 3 до 5 детей. Обычно пьянка начинается с праздников и продолжается несколько дней, а тут праздники были подряд, поэтому в больнице - полтора десятка", - сказал главный внештатный специалист Главного управления здравоохранения Борис Шейман.

Всего за прошлый год алкоголь уложил на больничную койку более 500 столичных детей. Все потому, что проблемы детей родители умышленно скрывают. Алкоголизм и наркоманию и до сих пор считают недостатком воспитания, а не серьезной болезнью.

"Ребенок будет позже возвращаться домой, у него появится новый круг знакомых, родители, вероятно, будут находить неизвестные вещества в карманах, но в 100% случаев они не обратятся за помощью", - сказал главный внештатный специалист Главного управления здравоохранения Владимир Ярый.

Затем в больницу дети попадают далеко не на ранних стадиях.

В сложных случаях взрослых и детей привозят в наркологическую больницу.

"Дети у нас поступают постоянно. В основном дети, имевшие проблемы с употребление каннабиноидов, некоторые имели зависимость от алкоголя, несколько от амфитаминов", - рассказала заместитель главного врача наркологической больницы Ирина Звершховская.

Статистика в Украине впечатляет: половина юношей ежедневно употребляют алкоголь. Поэтому, чтобы уберечь детей, родителям рядят внимательно следить за чадами и при первых подозрениях обращаться к специалистам.

В частности, в Киеве сейчас создали круглосуточные наркологические приемные.