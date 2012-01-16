Маска для блестящих волос

Мыть голову лучше мягкой водой, а полоскать - водой с соком лимона, советует парикмахер.

"Каждая девушка мечтает о шелковых волосах. Иметь ухоженные и не секущиеся волосы очень просто. Для мытья головы используйте мягкую воду. Для этого наберите ведро или таз теплой воды, добавьте столовую ложку пищевой соды и начинайте мыть голову", - советует столичный парикмахер Александр Добринский.

Полоскать голову после мытья парикмахер рекомендует водой с соком лимона.

"На 1 литр воды выжмите сок половинки лимона, на 2 литра - целого лимона".

Чтобы волосы блестели, рекомендует делать хлебную маску.

"Положите в блендер 3 ломтя ржаного хлеба, 1 яичный желток, полстакана кефира или простокваши, по 1 столовой ложке оливкового масла, меда и коньяка. Добавьте два сочных листика алоэ. Измельченную маску нанесите по всей длине волос, оберните полиэтиленовой пленкой и полотенцем. Держите маску 40-50 минут. После этого смойте теплой водой и приступите к мытью головы. Остаток средства поставьте в холодильник и используйте через 2-3 дня, чтобы не испортилось. Это экономная, но очень действенная, обогащенная витаминами маска ".

Чтобы кончики не секлись, их выравнивают ежемесячно. Волосы после мытья полощут узваром ромашки и подробленого корни лопуха. Чтобы остановить выпадение волос, на голову наносят маску из яйца и касторового масла.

"Яйцо смешайте с 2 столовыми ложками касторового масла, примешивают по 1 чайной ложке глицерина и уксуса. Можно добавлять обычный столовый или яблочный уксус. Держат маску на голове около часа".

gazeta.ua