Фобос наконец упал

Обломки космического аппарата "Фобос-Грунт" упали в Тихий океан в 1250 км западнее принадлежащего Чили острова Веллингтон предположительно в 21:45 по московскому времени в воскресенье, 15 января, сообщил официальный представитель Войск воздушно-космической обороны Алексей Золотухин. Однако есть и другие сведения, а Роскосмос, специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) и американские военные пока вообще отказываются говорить о времени и месте падения аппарата.

Однако источник в ракетно-космической отрасли РФ со ссылкой на данные российских баллистиков сообщил РИА "Новости" другие данные. По сведениям собеседника агентства, фрагменты аппарата упали на территории бразильского штата Гояс в районе с координатами 310,7 градуса восточной долготы (эквивалент 49,3 градуса западной долготы в 180-градусной системе) и 18,2 градуса южной широты.

Роскосмос пока не дал официальной информации о месте и времени падения станции.

Специалисты Европейского космического агентства (ЕКА) заявили, что не располагают информацией о падении "Фобос-Грунта" и ждут сведений от американских коллег.

Американские военные, в свою очередь, подтвердили, что падение российской межпланетной станции действительно произошло, но не дали никакой информации о районе, где могли упасть обломки станции.