Чем вредны сосиски?

В издании British Journal of Cancer (Британском журнале рака) опубликованы результаты исследования шведских ученых, которые обнаружили новые, крайне неприятные, свойства у мяса, подвергшегося технологической обработке. К таким продуктам относятся, например, сосиски или бекон. Шведские исследователи утверждают, что питание такими продуктами может вести к раку поджелудочной железы.

Они считают, что технологическая обработка мяса при изготовлении сосисок вызывает формирование в них определенных веществ, которые отрицательно влияют на состояние организма. В итоге употребление всего одной сосиски в день якобы может увеличить риск развития у человека рака поджелудочной железы сразу на 19 процентов по сравнению с людьми, которые вовсе не едят подобные продукты.

Впрочем, далеко не все специалисты согласны с такими страшилками. В частности, при обследовании более чем 6-ти тысяч человек диагностика рака поджелудочной железы мало у кого подтвердилась. Но сосиски и прочие виды мясной продукции постоянно остаются в поле зрения экспертов. Так, ранее ученые установили связь между употреблением такого мяса и развитием рака кишечника.

potrebiteli.ru