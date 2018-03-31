Почему обмен веществ даёт "сбой"
Вместо натуральной хорошей еды люди употребляют продукты с консервантами, ароматическими и биологическими добавками...
Для начала давайте разберемся, что такое обмен веществ и как он воздействует на организм человека.
Обмен веществ представляет собой основу жизнедеятельности и является важнейшим специфическим признаком живой материи. Благодаря процессам обмена веществ происходит перестройка поступающих пищевых веществ в соединения, характерные для данного организма и используемые как строительный и энергетический материал.
И процесс пищеварения, и выведение из организма остаточных продуктов и шлаков относятся к постоянному для человека обмену веществ. В этом процессе участвуют все системы человеческого организма, в том числе и центральная, и вегетативная нервные системы.
Общее нарушение обмена веществ проявляется сдвигами в основном обмене; одним из последствий такого нарушения является накопление избыточных продуктов метаболизма. Ожирение – пример такого сдвига в обменном процессе.
В основе ожирения находится такая ситуация, при которой процессы образования жира из питательных веществ преобладают над продуктами его распада. Чаще всего, как утверждают специалисты-медики, ожирение вызывается систематическим перееданием или неправильным питанием.
Вместо натуральной хорошей еды люди, живущие в городе, начинают употреблять в пищу различные продукты с консервантами, ароматическими и биологическими добавками, которые способствуют нарушению обмена веществ.
Особенно вредно так называемое быстрое питание.
В последние годы ожирение стало огромной проблемой для цивилизованного мира, особенно для жителей мегаполисов, где часто идут в пищу гамбургеры, хот-доги и другие различные сандвичи и бутерброды, исключительно вредные для здоровья.
У деревенских жителей, которые до сих пор перекусывают отварной картошечкой, помидорами и огурчиками, заболеваний, связанных с ожирением и его последствиями, во много раз меньше. Это в очередной раз доказывает, что человеку следует стремиться быть ближе к природе, ее дарам, натуральным продуктам.
В Японии, где, несмотря на то, что европейская кухня постепенно входит в быт людей, очень отрицательно относятся к жирной, тяжелой еде, к перееданию на ночь, к продуктам быстрого питания.
Итак, главная причина ожирения – это употребление в пищу продуктов с синтетическими добавками.
В настоящее время специалистами подсчитано, что существует более тысячи различных пищевых добавок в ежедневный рацион современного жителя Земли. Большая часть этих синтетических добавок не только не полезна, но и оказывает вредное воздействие на организм любого человека, способствует накоплению токсинов в организме.
Кстати, надо отметить, что в большинстве случаев добавки вводятся в те продукты, которые в них вовсе не нуждаются, например вещества, отбеливающие батон или добавляющие краски в консервированный зеленый горошек.
Синтетические добавки дешевле натуральных, поэтому используются при приготовлении тех или иных продуктов.
Постоянное употребление пищи с синтетическими добавками наносит организму человека непоправимый вред; особенно страдают пищеварительная и выделительная системы, следовательно, и обмен веществ. Организм просто не может хорошо работать, когда он перегружен чуждыми для него добавками.
Поэтому старайтесь питаться натуральными продуктами, избегайте пищевых красителей и различных вредных добавок. Они приводят не только к накоплению излишнего веса, но и к депрессии, нервным расстройствам, что в свою очередь так же мешает нормальной работе организма.
Обменные процессы в организме человека нарушаются при неправильном приеме пищи. Как мы обычно едим? Чаще всего второпях, на бегу, иногда не завтракая, перекусывая в обед и наедаясь на ночь.
Кроме того, в последнее время постоянно спешащие люди привыкли перекусывать несколько раз в течение дня, буквально на ходу, часто всухомятку. Наш бедный организм просто не может правильно усваивать пищу в таком режиме, и начинается нарушение обменных процессов. Самое главное последствие такого режима питания – накапливание излишка неизрасходованных жиров.
Старайтесь не торопиться за едой, выделяйте для этого достаточно времени. Вид и запах пищи должны вызывать только положительные эмоции, тогда пища полностью усвоится. Прежде чем положить кусочек еды в рот, представьте себе, что это уже сделано. Если слюна проглатывается легко – это благоприятно для приема пищи, если глотается с трудом – вы уже насытились, время остановиться.
Японские врачи разработали специальную схему, порядок питания, при котором обмен веществ не только не нарушается, но и налаживается. По этой схеме, очень простой и доступной абсолютно всем, следует два раза в месяц – в полнолуние и новолуние – воздержаться от пищи и пить только минеральную воду.
Но каждую неделю, т. е. четыре раза в месяц, просто необходимо устраивать себе пиршества из любимых продуктов. В остальные дни необходимо придерживаться разумного питания, сохраняя таким образом постоянный вес и молодость, не испытывая практически никаких лишений для организма.
Существует специальная азиатская пирамида питания, считающаяся самой правильной и здоровой на планете. В основе пирамиды лежат самые полезные и правильные, по уверению японских кулинаров и медиков, продукты: рис, лапша, кукуруза, овощи, бобовые, растительные масла (желательно нерафинированные).
Следующий этаж пирамиды – рыба и морепродукты, т. е. тоже здоровая и полезная пища; далее – яйца, курятина, сладости; и в завершении пирамиды – мясо. Примерно так советуют разложить продукты по частоте и количеству ежедневного употребления японские специалисты. Это поможет наладить обменные процессы в организме.