В европейском квартале Брюсселя искали бомбу
Нашли подозрительную посылку
Сегодня европейский квартал Брюсселя был частично закрыт полицией из-за обнаружения подозрительной посылки перед домом Совета министров ЕС.
Об этом сообщает сегодня бельгийское агентство Belga.
На место события были вызваны специалисты по разминированию, а сам квартал – частично перекрыт для передвижения.
В целом, квартал был перекрыт на протяжении почти трех часов – с 9.45 до почти 13-ти часов по местному времени.
На время работы минеров были также прекращены движение метро и поездов, которые проходят через европейский квартал Брюсселя.
Перед приездом специалистов по разминированию также были частично эвакуированы работники Совета ЕС и жителей домов, расположенных рядом.
На данный момент не сообщается, была ли обнаружена взрывчатка в подозрительном предмете, или нет.