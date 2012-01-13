В европейском квартале Брюсселя искали бомбу

Сегодня европейский квартал Брюсселя был частично закрыт полицией из-за обнаружения подозрительной посылки перед домом Совета министров ЕС.

Об этом сообщает сегодня бельгийское агентство Belga.

На место события были вызваны специалисты по разминированию, а сам квартал – частично перекрыт для передвижения.

В целом, квартал был перекрыт на протяжении почти трех часов – с 9.45 до почти 13-ти часов по местному времени.

На время работы минеров были также прекращены движение метро и поездов, которые проходят через европейский квартал Брюсселя.

Перед приездом специалистов по разминированию также были частично эвакуированы работники Совета ЕС и жителей домов, расположенных рядом.

На данный момент не сообщается, была ли обнаружена взрывчатка в подозрительном предмете, или нет.