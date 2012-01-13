Шоколад лечит сердце лучше таблеток

Девятилетние наблюдения показали, что любовь к шоколаду спасает от сердечной недостаточности.

Как оказалось, женщины, съедающие в неделю в среднем по одной-две порции высококачественного шоколада с 75% содержанием какао, на 32% реже других становятся жертвами сердечной недостаточности.

Ученые объяснили, что при ежедневном употреблении защитное действие нивелируется количеством лишних калорий, поступающих в организм с сахаром и жиром, а их в шоколаде предостаточно.

Как следствие, человек набирает лишний вес, что повышает риск появления проблем с сердцем.

Если же знать меру, шоколад будет оздоравливать за счет имеющихся в нем флавоноидов, известных антиоксидантными свойствами.

p-p.com.ua