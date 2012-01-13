Шоколад лечит сердце лучше таблеток
12:02, 13 января 2012Зарубежные новости
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Показали 9-летние наблюдения
Девятилетние наблюдения показали, что любовь к шоколаду спасает от сердечной недостаточности.
Как оказалось, женщины, съедающие в неделю в среднем по одной-две порции высококачественного шоколада с 75% содержанием какао, на 32% реже других становятся жертвами сердечной недостаточности.
Ученые объяснили, что при ежедневном употреблении защитное действие нивелируется количеством лишних калорий, поступающих в организм с сахаром и жиром, а их в шоколаде предостаточно.
Как следствие, человек набирает лишний вес, что повышает риск появления проблем с сердцем.
Если же знать меру, шоколад будет оздоравливать за счет имеющихся в нем флавоноидов, известных антиоксидантными свойствами.
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