Лечебные свойства пищевой соды

На особом месте находится натрия гидрокарбонат (пищевая сода). Раньше он применялся очень широко (как и другие щелочи) в качестве антацидного средства при повышенной кислотности желудочного сока, язвенной болезни желудка и 12-типерстной кишки. При приеме внутрь пищевая сода быстро нейтрализует соляную кислоту желудочного сока и оказывает выраженный антацидный эффект. Однако применение соды заключается не только в блестяще отмытой посуде и избавлении от изжоги. Пищевая сода занимает достойное место в домашней аптечке.

Профилактика кариеса. Кислоты, образующиеся во рту в результате жизнедеятельности бактерий, разрушают эмаль зубов. Эти кислоты можно нейтрализовать, несколько раз в день полоща рот раствором пищевой соды. Можно поступить иначе: смочите зубную щетку водой, опустите ее в соду и почистите зубы. Сода, кроме того, оказывает легкое абразивное действие: она отполирует зубы, не повреждая эмали.

От неприятного запаха ног. Добавленная в воду для ножной ванны сода нейтрализует выделяемые бактериями кислоты, которые и придают ногам неприятный запах. Сода поможет также устранить резкий запах пота под мышками.

При укусах насекомых. Не расчесывайте до крови укусы комаров и прочих кровососов. Лучше приготовьте кашеобразную смесь из воды и соды и нанесите на место укуса. Содовая кашица облегчит также зуд, вызванный ветряной оспой или контактом кожи с борщевиком, крапивой.

При опрелостях. Содовые примочки значительно улучшают состояние малышей с опрелостями. Они уменьшают зуд и ускоряют заживление кожи.

При цистите. Болезнетворные бактерии живут в мочевом пузыре в слегка кислой среде. Если ваш мочевой пузырь пал жертвой инфекции, идеальный послеобеденный напиток для вас - шипучий коктейль из пищевой соды с водой.

При солнечных ожогах. Добавьте в теплую ванну немного пищевой соды: она смягчит воду, превратив ее в успокаивающую примочку для раздраженной кожи.

От боли в горле. Размешайте 0,5 чайн. ложки соды в стакане воды и каждые 4 часа полощите горло приготовленным раствором: он нейтрализует кислоты, вызывающие боль. Полоскание таким раствором рта поможет снять и воспаление слизистой ротовой полости.

От неприятного запаха изо рта. В сочетании с перекисью водорода пищевая сода дает мощный окислительный эффект и разрушает бактерии, порождающие неприятный запах во рту. Добавьте 1 стол.ложку соды в стакан раствора перекиси водорода (2-3%) и прополощите рот.

При простуде. Полезно делать ингаляцию. Для этого можно взять небольшой чайник, вскипятить в нем 1 стакан воды с 1 чайн. ложкой соды. Сделать из твердой бумаги трубочку, надеть ее на носик чайника и вдыхать пар в течение 10-15 минут. Данная ингаляция очень помогает для отделения мокроты.

Для отхаркивания вязкой мокроты 2 раза в день выпивать натощак по 1/2 стакана теплой воды, в которой растворены 0,5 чайн.ложки соды и щепотка соли.

При ринитах, стоматитах, ларингитах, конъюнктивитах применяют 0,5-2% раствор соды.

Для обеззараживания слизистой оболочки рта полезно полоскать рот некрепким раствором (сода - 85 г, соль - 85 г, мочевина - 2,5 г) после еды.

При частых мигренях. Каждый день принимать раствор кипяченой воды с пищевой содой. В 1-й день за 30 минут до обеда выпивать 1 стакан раствора (0,5 чайн.ложки соды + вода), 2-й день - 2 стакана и т.д., доведя до 7 стаканов. После уменьшать дозу в обратном порядке.

Средство от курения: полоскать рот раствором пищевой соды (1 столовая ложка на 200 мл воды).

При сухости кожи, сухих дерматитах, ихтиозе и псориазе полезны лечебные ванны (сода - 35 г, карбонат магнезии - 20 г, перборат магния - 15 г). Температура воды должна быть не выше 38-39 С, сначала нужно садиться просто в теплую ванну, потом постепенно увеличивать температуру. Длительность ванны 15 минут.

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