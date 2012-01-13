Стало известно, когда российский «Фобос» упадет на землю

Российская межпланетная станция "Фобос-Грунт" может упасть на землю в период с раннего утра воскресенья, 15 января, до полудня понедельника, 16 января, сообщает Стратегическое командование США, в задачи которого входит отслеживание ситуации с космическим мусором, передает РИА «Новости».

Ранее Роскосмос сообщал, что "Фобос" упадет в период с 15 по 16 января с центральной точкой - 15 января в 16.12 мск. Место падения, рассчитанное для этой центральной точки - район в Индийском океане к северу от Мадагаскара, свидетельствуют данные Роскосмоса.

"Фобос-Грунт" - первая за 15 лет российская автоматическая межпланетная станция, предназначенная для доставки образцов грунта со спутника Марса. После запуска 9 ноября 2011 года маршевая двигательная установка станции не включилась и не смогла перевести аппарат на траекторию перелета к Марсу. Зонд остался на низкой околоземной орбите и постепенно теряет высоту.

Общая масса "Фобос-Грунта" составляет 13,5 тонны, из которых 11 тонн приходится на компоненты топлива. По данным Роскосмоса, земной поверхности могут достичь около 20-30 фрагментов космического аппарата общей массой не более 200 килограммов. Токсичное топливо - диметилгидразин - сгорит в плотных слоях атмосферы на высоте приблизительно 100 километров, уверены российские специалисты.

Как сообщал УНИАН, российскую автоматическую станцию «Фобос-Грунт» вывела на орбиту украинская ракета «Зенит-2SБ».

