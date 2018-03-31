Реабилитация после инсульта

30-35% больных, перенесших инсульт, погибают в остром периоде (то есть в первые 3-4 недели). У выживших наблюдаются те или иные последствия инсульта (почти у 80%), причем чаще всего это двигательные и речевые (у 35%) нарушения. При этом у многих больных происходит спонтанное (самопроизвольное) частичное или полное восстановление нарушенных функций. Существуют различные реабилитационные мероприятия, благодаря которым можно ускорить это спонтанное восстановление.

Под реабилитацией понимают комплекс мероприятий (медицинских, психологических, педагогических, социальных, юридических), направленных на восстановление утраченных в результате болезни или травмы функций, на восстановление социального статуса личности, то есть на его социальную и психологическую реадаптацию.

Основные принципы реабилитации:

* Раннее начало реабилитационных мероприятий, которые проводятся с первых дней инсульта (если позволяет общее состояние больного) и помогают ускорить темп и сделать более полным восстановление нарушенных функций, предотвратить развитие вторичных осложнений (тромбофлебитов, контрактур, пролежней, застойной пневмонии и т. д.).

* Длительность и систематичность восстановительной терапии достигаются только благодаря правильно организованной реабилитации, которая должна начинаться уже в ангионеврологическом отделении, куда больной доставляется машиной скорой помощи, затем продолжаться в реабилитационном отделении больницы и/или в реабилитационном центре и в дальнейшем осуществляться или на базе реабилитационного отделения (или кабинета) поликлиники, или в реабилитационном санатории.

* Комплексность и адекватность реабилитационных мероприятий могут обеспечить только высококвалифицированные специалисты: неврологи-реабилитологи, методисты ЛФК, логопеды-афазиологи, физиотерапевты, психотерапевты, трудотерапевты.

* Больные и члены их семей должны принимать активное участие в реабилитационном процессе (в частности, в выполнении "домашних заданий" во второй половине дня и в выходные дни).

Факторы восстановления

Сама возможность восстановления основана на таком общебиологическом законе, как реорганизация функций, то есть на способности перестраиваться и участвовать в восстановлении нарушенной функции тех нейрональных ансамблей и связей, которые раньше не были задействованы в ее реализации. Определенное значение в восстановлении функций после инсульта имеют такие факторы, как исчезновение отека вокруг зоны поражения (кровоизлияния или инфаркта), улучшение кровообращения в этой зоне, растормаживание функционально недеятельных нейронов.

Прогноз восстановления во многом определяется размером и локализацией очага поражения. Прогностически неблагоприятна для восстановления движений локализация очага в заднем бедре внутренней капсулы, где сходятся в один пучок двигательные пути. Для восстановления речи неблагоприятна локализация очага в обоих речевых зонах: в центре моторной (собственной) речи (в области Брока — заднем отделе левой нижней лобной извилины) и в центре сенсорной (понимание речи окружающих) речи (в области Вернике — заднем отделе левой верхней височной извилины). Неблагоприятными факторами являются различные эмоционально-волевые (аспонтанность, снижение психической и двигательной активности, тяжелая депрессия) и когнитивные (снижение интеллекта, памяти, внимания) нарушения.

Противопоказаниями для активной двигательной реабилитации служат сердечная недостаточность, стенокардия покоя и напряжения, острые воспалительные заболевания, хроническая почечная недостаточность. Как речевая, так и двигательная реабилитация невозможна при наличии у больных деменции и психических нарушений.

Двигательная реабилитация

Основным методом реабилитации постинсультных больных с нарушениями движений (парезы, нарушения статики и координации) является лечебная физкультура (кинезотерапия), в задачи которой входит восстановление (полное или частичное):

* объема движений, силы и ловкости в паретичных конечностях;

* функции равновесия при атаксии;

* навыков самообслуживания.

Занятия кинезотерапией должен проводить опытный методист, который после основного занятия с больным дает ему и его родным задание «на дом».

В специальных реабилитационных центрах кроме кинезотерапии больным назначается электростимуляция нервно-мышечного аппарата паретичных конечностей и проводятся занятия с применением метода биологической обратной связи. В основе этого метода лежат постоянное отслеживание различных физиологических параметров (например, величины мышечного напряжения, состояния равновесия и т. д.) и передача их пациенту и врачу с помощью различных электронных приборов в форме зрительных, звуковых или иных сигналов обратной связи. Для больного эти сигналы являются источником дополнительной информации о результатах выполнения движений. Упражнения с использованием биологической обратной связи (как правило, применяются специально разработанные компьютерные игры) не только способствуют восстановлению нарушенных функций (ловкости, силы, равновесия и т. д.), но и повышают активность больного, улучшают функцию внимания, быстроту реакции.

Занятия лечебной физкультурой начинают уже в первые дни после инсульта, как только позволят общее состояние больного и состояние его сознания. Сначала это пассивная гимнастика (движения во всех суставах паретичных конечностей совершает не больной, а методист либо инструктируемые им родственники или сиделка), легкие, выполняемые без напряжения движения в тех суставах паретичных конечностей, где они сохранились, и в здоровых конечностях, дыхательная гимнастика. Упражнения проводятся под контролем пульса и давления с обязательными паузами для отдыха. В дальнейшем упражнения усложняются, больного начинают сажать, а затем обучают садиться самостоятельно и вставать с постели. Сроки активизации больных определяются многими факторами: тяжестью инсульта (размерами кровоизлияния или инфаркта, величиной отека, дислокацией мозговых структур), общим состоянием больного, состоянием гемодинамики, тяжестью пареза. У некоторых пациентов активизацию (больной начинает вставать) начинают с 3-5-го дня после инсульта, в других случаях — через 2-3 недели.

Важный этап реабилитации — обучение стоянию и ходьбе. У больных с выраженным парезом ноги этому этапу предшествует имитация ходьбы лежа в постели или сидя в кресле. Больной учится стоять вначале с поддержкой методиста, затем самостоятельно, держась за прикроватную раму или спинку кровати. При этом больной старается равномерно распределять вес тела на паретичную и здоровую ноги. В дальнейшем пациент обучается ходьбе. Сначала это ходьба на месте, затем ходьба по палате с опорой на прикроватную раму, потом самостоятельная ходьба с опорой на четырех- или трехножную трость. При хорошей устойчивости больного сразу учат ходить с опорой на палку.

К самостоятельной ходьбе без опоры на палку больной может приступить только при хорошем равновесии и умеренном или легком парезе ноги. Расстояние и объем передвижений постепенно увеличиваются: ходьба по палате (или квартире), затем ходьба по больничному коридору, по лестнице, выход на улицу и, наконец, пользование транспортом.

Некоторые больные с легкими нарушениями «пропускают» многие вышеупомянутые этапы и сразу начинают самостоятельно ходить на относительно большие расстояния, другие «застревают» на отдельных этапах. У многих больных имеется тенденция к отвисанию паретичной стопы, что затрудняет восстановление ходьбы. Таким больным рекомендуется носить ботинки с высоким жестким креплением. Для предупреждения растяжения сумки плечевого сустава у больных с выраженным парезом руки во время ходьбы рекомендуется фиксировать руку косынкой.

Восстановление самообслуживания и других бытовых навыков также происходит поэтапно. Вначале это обучение простейшим навыкам самообслуживания: самостоятельному приему пищи; навыкам личной гигиены, таким, как умывание, бритье и так далее (речь идет о тяжелых больных, у которых эти навыки утрачены); затем обучение самостоятельному одеванию (что довольно непросто при парализованной руке), пользованию туалетом и ванной. Самостоятельно пользоваться туалетом и ванной больным с гемипарезом и атаксией помогают различные технические приспособления — поручни у унитаза, скобы в стенах ванной комнаты, деревянные стульчики в ванне. Эти приспособления нетрудно сделать как в больнице, так и в домашних условиях.

При хорошем восстановлении навыков самообслуживания и ходьбы больных надо привлекать к домашним работам; больных молодого возраста с легкими постинсультными нарушениями следует готовить к возвращению на работу.

Борьба с осложнениями постинсультного периода

Одним из грозных осложнений постинсультного периода является нарастание тонуса (спастичности) в мышцах паретичных конечностей. В одних случаях оно может наблюдаться уже в первые дни после инсульта, в других — через 1-3 месяца. Нарастание спастичности может привести к развитию контрактур.

Мероприятия, направленные на уменьшение спастичности и предотвращение развития контрактур, включают:

* лечение положением: укладка конечностей с использованием специальных лонгет на 2 часа (1-2 раза в день) таким образом, чтобы мышцы, в которых наблюдается повышение тонуса, были растянуты;

* избирательный массаж: в тех мышцах, где тонус повышен (например, в сгибателях предплечья, кисти, пальцев и разгибателях голени), применяется лишь легкое поглаживание в медленном темпе, а в мышцах-антагонистах, где тонус или не изменен, или слегка повышен, используются растирание и неглубокое разминание в более быстром темпе;

* теплолечение: парафиновые или озокеритовые аппликации на спастичные мышцы;

* назначение миорелаксантов.

Следует помнить, что миорелаксанты противопоказаны, когда имеется диссоциация между выраженной спастичностью мышц паретичной руки и легким повышением тонуса или гипотонией мышц ноги. В этих случаях применение миорелаксантов может привести к снижению силы в паретичной ноге и ухудшению ходьбы. В отдельных случаях миорелаксанты могут вызвать учащение мочеиспускания, нарушение равновесия, общую слабость, а прием сирдалуда — снижение АД.

Больным со спастичностью запрещены упражнения (часто рекомендуемые несведущими людьми), которые могут ее усилить: сжимание резинового мяча или кольца, использование эспандера для развития сгибательных движений в локтевом суставе.

Другим осложнением, возникающим у ряда (в 15-20% случаев) больных в постинсультном периоде (первые 1-3 месяца), являются трофические изменения в суставах паретичных конечностей — артропатии и синдром больного плеча, наступающие вследствие растяжения суставной сумки. Лечение артропатий включает:

* обезболивающие процедуры: электролечение (динамические или синусоидально-модулированные токи), магнитотерапия, лазеро- и иглотерапия;

* процедуры, улучшающие трофику пораженных тканей: парафиновые или озокеритовые аппликации, гидропроцедуры и анаболические гормоны (ретаболил);

* назначение антидепрессантов;

* при синдроме больного плеча - ношение фиксирующей повязки.

Лечение артропатий должно начинаться при первых же проявлениях (небольшая болезненность при движении, припухлость) и проводиться на фоне кинезотерапии.

Речевая реабилитация

Более чем у трети больных, перенесших инсульт, наблюдаются речевые нарушения: афазия и дизартрия. Основой речевой реабилитации являются занятия с логопедом-афазиологом или нейропсихологом в сочетании с выполнением «домашних» заданий. Занятия по восстановлению речи (собственной речи, понимания речи окружающих) включают также упражнения по восстановлению обычно нарушенных при афазии (и сохранных при дизартрии) письма, чтения и счета. Определенную помощь в занятиях, которые проводят родственники больного при отсутствии в данной местности логопеда-афазиолога, может оказать доступно написанное пособие М. К. Бурлаковой «Коррекция сложных речевых расстройств: Сборник упражнений» (М.: М. В. Секачев, 1997).

Очень опасна в такой ситуации речевая изоляция больного. Врачи должны внушать родным и близким больного, что не только специальные занятия, но и обычный постоянный бытовой речевой контакт с больным сами по себе способствуют восстановлению у него как собственной речи, так и пониманию речи окружающих.

Психологическая и социальная реадаптация. Медикаментозная реабилитация

У большинства больных с последствиями инсульта в той или иной мере наблюдается психологическая и социальная дезадаптация, чему способствуют такие факторы, как выраженный двигательный и речевой дефицит, болевой синдром, когнитивные и эмоционально-волевые нарушения, потеря социального статуса. Такие больные нуждаются в здоровом психологическом климате в семье, созданию которого во многом должны способствовать разъяснительные беседы, проводимые с родными и близкими больного врачами-реабилитологами. Семья должна, с одной стороны, оказывать больному психологическую поддержку, способствовать созданию оптимистического настроя, а с другой — помогать выработать у него реалистический подход к имеющемуся недугу, к возможностям и пределам восстановления. Если больной не в состоянии вернуться на работу, необходимо по мере возможности привлекать его к выполнению домашних дел, помочь найти ему интересное хобби, привлекать к участию в различных культурных, общественных и религиозных мероприятиях.

Для уменьшения выраженности астенодепрессивного синдрома рекомендуется прием антидепрессантов. В последнее время все большее применение находят антидепрессанты нового класса — селективные ингибиторы обратного захвата серотонина.

Профилактика повторных инсультов

Реабилитация больных обязательно должна включать в себя и профилактику повторных инсультов с учетом механизма развития первого инсульта. Больным с гипертоническим кровоизлиянием в мозг и лакунарным инфарктом (на фоне гипертонической болезни) обязательно проводится коррекция АД. Всем больным с ишемическим инсультом назначаются в профилактических целях антиагреганты (малые дозы аспирина или курантил в дозе до 150 мг/сутки). Больные с кардиоэмболическим инсультом наряду с антиагрегантами обязательно должны принимать антикоагулянты под контролем протромбина крови. Больные с гемодинамически значимым стенозом внутренней сонной артерии (более 70%) или с подозрением на эмбологенную бляшку в ней (что можно установить при дуплексном сканировании) должны быть направлены на консультацию в специализированный неврологический центр в целях определения показаний к реконструктивной операции на сосудах.

Для всех больных обязателен здоровый образ жизни: отказ от курения и злоупотребления алкоголем, антисклеротическая диета, посильная физическая активность.

Елена Назаренко,

реабилитолог