Голос мужчины говорит о его детородной функции

У мужчин с низким голосом более низкое качество спермы, чем у мужчин с менее мужественными голосами, выяснили ученые из Университета Западной Австралии.

В исследовании приняли участие 54 мужчины и 30 девушек. Девушки должны были оценить голоса мужчин на предмет привлекательности и мужественности. Самые глубокие голоса получили высший рейтинг. У участников эксперимента взяли анализ спермы на количество и скорость движения сперматозоидов, то наименее качественный материал оказался у мужчин с голосами «мачо».

Одно из предполагаемых объяснений такого явления в том, что тестостерон «тратится» на создание привлекательного для женщин образа, но есть недостаток ресурсов в других областях. Однако возможно, что будущая мать выбирает не только отца для своих детей, но защитника и добытчика для семьи, которого она ассоциирует с более низким голосом.

likar.info