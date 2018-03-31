Остеопороз и его симптомы

Остеопороз - заболевание, которое поражает костную ткань, в итоге образуются пустоты-поры. В течение этой болезни кости нашего скелета становятся чрезвычайно хрупкими и могут сломаться даже при небольших нагрузках. Допустим, споткнулся человек на ровном месте. Неудачно открыл тяжелую дверь или уронил на пол увесистую книгу. Для больного остеопорозом этот, казалось бы, пустячный эпизод может закончиться переломом. На сегодняшний день остеопороз является самым распространенным заболеванием костной ткани, причем у женщин он встречается в два раза чаще, чем у мужчин.

Остеопороз обычно возникает в результате каких-нибудь нарушений в работе организма. Так к уменьшению количества костной ткани могут привести сбои в обмене веществ. К факторам риска относятся также наследственные нарушения обмена кальция, преклонный возраст, длительный стаж курения, алкоголизм, проблемы с пищеварением, изменение гормонального фона.

Чаще всего остеопороз развивается у женщин в период климакса, как следствие снижения выработки половых гормонов. Как известно, эти гормоны напрямую влияют на состояние обмена веществ в костной ткани, и при их недостатке идет разрежение костной ткани (за счет вымывания кальция).

Еще одна причина остеопороза - прием некоторых лекарственных препаратов. Например, при длительном применении синтетических кортикостероидов в организме происходит гормональный взрыв, и в итоге страдает костная ткань.

У пожилых людей нередко наблюдается, так называемый старческий остеопороз. Тут главную роль играют не гормоны, а ухудшение всасывания кальция в кишечнике и дефицит полезных для костей витаминов.

Как распознать?

На первых порах остеопороз никак себя не проявляет. Около десяти лет может пройти с начала болезни, а человек все еще будет находиться в неведении о происходящих в его организме изменениях. Уменьшение костной массы не сопровождается болью, разве что иногда начинает ныть низ спины. Только после того, как по самым незначительным поводам начнут ломаться кости, человек, наконец-то, призадумается: что-то здесь не так...

В отличие от здоровых костей, при остеопорозе имеющаяся кость разрушается гораздо быстрее, чем образуется новая. В итоге общая масса костного скелета уменьшается. Когда количество костной ткани снижается на четверть, и наступает сильно выраженный остеопороз. Для такой болезни характерны деформация позвонков и нарастающая боль в спине при движении, многочисленные переломы крупных и мелких костей. Больные даже становятся меньше ростом, иногда они "стаптываются" аж на 10-15 см.

Диагноз и лечение

На сам остеопороз больные обычно не жалуются - они обращаются за помощью, когда случается перелом. Если возраст пациента старше 50 лет, а переломы случаются у него подозрительно часто, врач может предположить, что причина тому - состояние костной ткани. Но выявить остеопороз под силу только специалистам по костям – травматологам-ортопедам. Чтобы не ошибиться с диагнозом, они назначают пациенту рентген костей или направляют на специальное исследование. В частности, на денситометрию. Кроме того, ему будут проведены биохимический анализ крови и проверка гормонального фона. При необходимости больного направят на дополнительную консультацию к эндокринологу, а если пациентка - женщина, то на прием к гинекологу.

Чаще всего остеопороз лечат лекарственными препаратами. Так, например, больным с эндокринными нарушениями назначают препараты, нормализующие гормональный фон.

Программы лечения, эффективность которых подтверждена обширныими исследованиями, включают в себя для пожилых людей – пищевые добавки с кальцием и активной формой витамина D , а для женщин в постоменопаузе – замесительную гормональную терапию, а также биофосфонаты. Применяются эффективные средства для предотвращения переломов позвоночника.

Больным также назначают массаж и лечебную физкультуру, но в небольших дозировках – ввиду хрупкости костной ткани. При необходимости советуют носить поддерживающие корсеты.

Олеся Донченко,



семейный врач.