Болит голова - носите очки с цветными линзами

В 40% случаев яркий свет может вызвать приступ мигрени. По словам профессора Брюса Эванса из Института оптиметрии, в каждом конкретном случае разные световые эффекты вызывают мигрень. Однако чаще всего дело в повторяющемся явлении или большой контрастности.

Причина в гиперчувствительности мозга. Обычные темные очки могут помочь, но не избавят от приступов полностью. Специалисты рекомендуют обратиться к очкам с цветными линзами. Именно цвет способен снизить возбуждение мозга, если он столкнется с провоцирующими мигрень факторами.

Надо сказать, колориметрию - науку, исследующую то, как мозг воспринимает цвет, уже используют для лечения эпилепсии и дислексии. А вот сотрудники Мичиганского Университета решили использовать цвет для лечения мигрени.

Они проанализировали результаты сканирования мозга и выявили повышенную активность в визуальной части мозга, когда люди, страдающие головной болью, смотрели на узоры или контрастные цвета.

Если же добровольцы носили очки с цветными линзами, активность снижалась. 70% участников эксперимента заявили об улучшении состояния. К сожалению, универсального цвета для линз нет. В каждом конкретном случае приходится его подбирать методом проб и ошибок.

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