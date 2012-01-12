Китайцам предлагают арендовать друг друга

В преддверии Нового года, который в Китае отмечается по лунному календарю 23 января, специальные фирмы предлагают одиноким китайцам арендовать друга для совместного празднования, передает proximainform.

Стоимость аренды друга или подруги зависит от срока и спектра услуг и может достигать отметки в 1400 долларов.

От арендованного человека ожидается совместное участие в застольях и беседах, походы в кино и т. д. Более высокая плата предполагается за рукопожатия, объятья и поцелуи. Отмечается, что сексуальные услуги арендаторам не предоставляются.

Напомним, ранее власти Китая запретили жителям страны смотреть реалити-шоу. Такие передачи чиновники сочли «чересчур развлекательными».

