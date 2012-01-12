Москвич 80 лет жил с пулей в голове

Московские врачи обнаружили в полости черепа 85-летнего инженера пулю, которая провела там более 80 лет.

Как передает Медпортал.ру, отчет об этом клиническом случае они опубликовали в New England Journal of Medicine. Пожилой мужчина поступил в клинику Российского кардиологического научно-производственного комплекса Минздравсоцразвития РФ по поводу заболевания сердца. В ходе врачебного опроса он рассказал, что в возрасте трех лет получил огнестрельную рану – старший брат случайно выстрелил из пистолета ему под нос.

Из-за ранения мальчик на несколько часов потерял сознание, однако потом пришел в себя. Врачи, к которым он обратился, решили не проводить хирургическую ревизию раны из опасений, что риск в этом случае превысит потенциальную пользу.

После выздоровления никаких физических и психических нарушений у пострадавшего не наблюдалось. Он вырос, выучился на инженера и занимался созданием баллистических ракет, за что удостоился Государственной премии СССР. Ранение даже не привело к косметическому дефекту – форма носа пациента такова, что он скрывает шрам.

Тем не менее, сотрудники кардиоцентра доктор наук Марат Ежов, научный сотрудник отдела проблем атеросклероза Института клинической кардиологии РКНПК и ординатор этого отдела Майя Сафарова решили перестраховаться и назначили мужчине компьютерную томографию головы. Исследование показало, что у него в области большого отверстия затылочной кости находится пуля. При этом инородное тело не давило на жизненно важные органы и не вызывало опасных изменений в окружающих тканях.

Учитывая крайне низкий риск, связанный с нахождением пули в полости черепа, и пожилой возраст пациента, врачи сочли удаление инородного предмета нецелесообразным. Они лишь предупредили мужчину, что магнитно-резонансная томография головы ему противопоказана, поскольку сильное магнитное поле томографа может сместить пулю.

focus.ua