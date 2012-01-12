7 причин съесть киви
В одном киви - дневная норма виамина С
Этот маленький вкусный фрукт поможет укрепить иммунитет, а также стать стройнее, красивее и моложе. На арене киви!
Почему полезно есть киви
1. Киви богат витамином С, который укрепляет стенки кровеносных сосудов, снижает риск кровоизлияний и нормализует давление.
Интересно, что по содержанию витамина С один киви равен двум апельсинам.
Съедай по одному киви в день – и дефицит витамина С тебе не грозит!
2. Киви защищает от простуды и гриппа. Для иммунной системы этот фрукт – находка. В киви есть большое количество органических кислот, а также витамина С, которые повышают сопротивляемость организма к различным инфекциям. Кроме того, киви помогают легче перенести простудные заболевания и ускоряют выздоровление.
3. Киви против стресса! Этот тропический фрукт содержит антистрессовый минерал – магний, который отлично снимает мышечные спазмы и напряжение, обеспечивая отдых и покой всему организму.
Перекус свежими киви поможет тебе восстановить силы, прийти в себя после стресса, а также защитит от тревожных мыслей и переживаний.
4. Прочь отеки и проблемы с желчным пузырем. В соке киви содержатся органические кислоты, которые усиливают желче- и мочеотделение, помогают выводить лишнюю жидкость из организма. Включай киви в свой дневной рацион, чтобы предупредить отеки и застой желчи в организме.
5. Киви наладит работу кишечника. Киви богат ценными пектиновыми веществами, которые помогают вывести шлаки и токсины из организма, нормализуют работу кишечника, служат профилактикой запоров.
6. Киви поможет похудеть. Этот фрукт просто находка для мечтающих похудеть. Киви помогает организму справиться с перевариванием пищи, как белковой, так и жирной. А также способствует очищению организма, выводя шлаки. Разгрузочный день на киви – то что нужно для стройной фигуры и здорового цвета лица.
7. Укрепляет сердце. Витамины и полезные вещества, которые содержатся в киви, благотворно действуют на сердце. Свежие киви в ежедневном рационе служат хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, особенно атеросклероза.