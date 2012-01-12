7 причин съесть киви

Этот маленький вкусный фрукт поможет укрепить иммунитет, а также стать стройнее, красивее и моложе. На арене киви!

Почему полезно есть киви

1. Киви богат витамином С, который укрепляет стенки кровеносных сосудов, снижает риск кровоизлияний и нормализует давление.

Интересно, что по содержанию витамина С один киви равен двум апельсинам.

Съедай по одному киви в день – и дефицит витамина С тебе не грозит!

2. Киви защищает от простуды и гриппа. Для иммунной системы этот фрукт – находка. В киви есть большое количество органических кислот, а также витамина С, которые повышают сопротивляемость организма к различным инфекциям. Кроме того, киви помогают легче перенести простудные заболевания и ускоряют выздоровление.

3. Киви против стресса! Этот тропический фрукт содержит антистрессовый минерал – магний, который отлично снимает мышечные спазмы и напряжение, обеспечивая отдых и покой всему организму.

Перекус свежими киви поможет тебе восстановить силы, прийти в себя после стресса, а также защитит от тревожных мыслей и переживаний.

4. Прочь отеки и проблемы с желчным пузырем. В соке киви содержатся органические кислоты, которые усиливают желче- и мочеотделение, помогают выводить лишнюю жидкость из организма. Включай киви в свой дневной рацион, чтобы предупредить отеки и застой желчи в организме.

5. Киви наладит работу кишечника. Киви богат ценными пектиновыми веществами, которые помогают вывести шлаки и токсины из организма, нормализуют работу кишечника, служат профилактикой запоров.

6. Киви поможет похудеть. Этот фрукт просто находка для мечтающих похудеть. Киви помогает организму справиться с перевариванием пищи, как белковой, так и жирной. А также способствует очищению организма, выводя шлаки. Разгрузочный день на киви – то что нужно для стройной фигуры и здорового цвета лица.

7. Укрепляет сердце. Витамины и полезные вещества, которые содержатся в киви, благотворно действуют на сердце. Свежие киви в ежедневном рационе служат хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, особенно атеросклероза.

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