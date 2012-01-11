В России у 90% мужчин выявлена эректильная дисфункция

Группа российских ученых под руководством главного уролога Минздравсоцразвития профессора Дмитрия Пушкаря решила выяснить в ходе полугодового исследования, как обстоят дела с сексуальной функцией у граждан России мужского пола, пишет "Российская Газета".

По словам Пушкаря, до недавнего времени таких данных у врачей не было и урологам приходилось пользоваться информацией, собранной в других странах. В ходе проведенного анонимного опроса принимали участие мужчины, практически не жалующиеся на здоровье и, соответственно, не обращавшиеся к специалисту, сообщает Меддейли.

В число респондентов вошли жители Центрального округа, Сибири, Южного и Северного регионов, Поволжья и Урала в возрасте 20-75 лет. В результате отклонения от нормы в эректильной функции были выявлены в 90% случаев. Притом, мужчины, имевшие проблемы, не считали зафиксированную симптоматику тревожной.

У 50% респондентов нарушения эрекции были в возрасте до 45 лет. А 37% в возрасте 45-60 лет совсем отказались от половой жизни. Как отмечает Пушкарь, примерно в 70% случаев это происходит по инициативе мужчины. 26% перекладывают вину на партнершу, и лишь 4% считают, что виноваты оба партнера.

Исследователи проанализировали, какие вредные привычки имели мужчины, страдавшие от эректильной дисфункции. Так, регулярно выпивали 63% мужчин, около 50% курили, 26% страдали от хронического стресса, 20% - от немотивированной усталости, а одна треть - от артериальной гипертензией. Притом, более 50% мужчин младше 60 лет имели лишний вес, примерно 70% жаловались на возрастные изменения. У 20% фиксировалась депрессия.

Надо сказать, что касается мочеиспускания, то нормой могли похвастаться только 37% респондентов. Примечательно: наихудшие показатели отмечались у жителей центральной части России. Однако и в Южном регионе, и на Урале, и в Сибири, Поволжье статистика не обнадеживает.