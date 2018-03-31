Пилатес делает тело разумным
Обеспечит эффективную работу скелетно-мышечной, сердечнососудистой и лимфатической систем...
Пилатес действует на совершенно ином уровне, нежели другие гимнастические системы.
Он меняет характер использования тела, характер движений, возвращает тело в состояние равновесия. Движения становятся свободными, как в детстве. Вновь обретенная двигательная свобода обеспечит эффективную работу скелетно-мышечной, сердечнососудистой и лимфатической систем.
Благотворные перемены произойдут и внутри, на клеточном уровне, благодаря улучшению кровообращения, осуществляющего питание тканей и удаление токсичных отходов жизнедеятельности.
Любая программа пилатес начинается с того, что вы расслабляетесь и избавляетесь от напряжения в различных частях тела.
Это не значит, что вам предлагается вздремнуть перед занятием, это значит, что вы должны подготовить разум и тело, выпуская из себя стресс повседневности и полностью избавляя тело от напряжения, чтобы при выполнении упражнений работали только те мышцы, которые вы хотите тренировать.
Прежде чем пытаться укрепить ослабленные мышцы, очень важно дать возможность напряженным, сокращенным мышцам расслабиться и удлиниться, чтобы иметь возможность сосредоточиться на правильных движениях.
Одним из принципов пилатес является концентрация.
Концентрация - комбинация физических и мыслительных процессов, гармония между телом и сознанием.
Когда каждое движение контролируется мысленно, качество упражнений значительно возрастает, следовательно и путь к желаемому результату короче.
Хотя сами движения со временем могут стать автоматическими, концентрация внимания все равно необходима, поскольку всегда существует следующий, более глубокий уровень самосознания, к которому нужно стремиться.
Чтобы обеспечить оптимальную стабильность корпуса, нужно уметь включать в работу мышцы тазового дна, подтягивая одновременно низ живота, чтобы мобилизовать поперечную брюшную мышцу.
Когда вы подтягиваете пупок к позвоночнику до и во время движения, то тем самым создаете внутри живота сильный центр, от которого во все стороны вытягиваются различные части тела.
Один из самых сложных элементов пилатеса — научиться сохранять этот сильный центр как на выдохе, так и на вдохе.
Если вы хотите восстановить мышечный баланс, во время упражнений тело должно быть надлежащим образом выровнено.
Правильное взаимное положение и выстраивание различных частей тела в ходе упражнений является критически важным фактором безопасности и совершенно необходимо для коррекции мышечного дисбаланса.
Чтобы включить в работу нужные мышцы, ваше тело должно занимать соответствующее положение. Исходным пунктом пилатеса является настройка взаимного расположения таза и позвоночника.
Суть пилатеса заключается в правильном, грациозном и управляемом выполнении совершенно естественных движений.
От вас не будут требовать принимать немыслимые позиции или перенапрягаться. Движения выполняются медленно, в направлении от сильного центра. Это дает вам возможность проверять правильность выстраивания частей тела и концентрироваться на том, чтобы необходимую работу выполняли должные мышцы.
В любой момент вы можете остановиться - это делает пилатес одной из самых безопасных систем упражнений. Впрочем, медленно вовсе не значит легко!
Чтобы организм во время выполнения упражнений получал достаточное количество кислорода, вы должны научиться эффективно дышать.
Как же дышать? Наполняя и расширяя спину и бока. Это действительно имеет смысл — ведь легкие располагаются внутри грудной клетки, и поэтому расширение ее нижнего отдела позволяет увеличить объем внутреннего пространства для вмещения поступающего воздуха.
Такой режим дыхания позволяет максимально использовать нижнюю часть легких, а также помогает разрабатывать мышцы, располагающиеся между ребер, что способствует большей подвижности верхней части туловища.