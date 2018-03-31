Пилатес делает тело разумным

Пи­ла­тес дей­ст­ву­ет на со­вер­шен­но ином уров­не, не­же­ли дру­гие гим­нас­ти­чес­кие сис­те­мы.

Он ме­ня­ет ха­рак­тер ис­поль­зо­ва­ния те­ла, ха­рак­тер дви­же­ний, воз­вра­ща­ет­ те­ло в со­сто­я­ние рав­но­ве­сия. Дви­же­ния ста­но­вят­ся сво­бод­ны­ми, как в дет­ст­ве. Вновь об­ре­тен­ная двигательная сво­бо­да обес­пе­чит эф­фек­тив­ную ра­бо­ту ске­лет­но-мы­шеч­ной, сер­деч­но­со­су­дис­той и лим­фа­ти­чес­кой сис­тем.

Бла­го­твор­ные пе­ре­ме­ны про­изой­дут и внут­ри, на кле­точ­ном уров­не, бла­го­да­ря улуч­ше­нию кро­во­об­ра­ще­ния, осу­щест­вля­ю­ще­го пи­та­ние тка­ней и уда­ле­ние ток­сич­ных от­хо­дов жиз­не­де­я­тель­нос­ти.

Лю­бая про­грам­ма пи­ла­те­с на­чи­на­ет­ся с то­го, что вы рас­слаб­ля­е­тесь и из­бав­ля­е­тесь от на­пря­же­ния в раз­лич­ных час­тях те­ла.

Это не зна­чит, что вам пред­ла­га­ет­ся вздрем­нуть пе­ред за­ня­ти­ем, это зна­чит, что вы долж­ны под­го­то­вить ра­зум и те­ло, вы­пус­кая из се­бя стресс по­всед­нев­нос­ти и пол­ностью из­бав­ляя те­ло от на­пря­же­ния, что­бы при вы­пол­не­нии уп­раж­не­ний ра­бо­та­ли толь­ко те мыш­цы, ко­то­рые вы хо­ти­те тре­ни­ро­вать.

Преж­де чем пы­тать­ся укре­пить ослаб­лен­ные мыш­цы, очень важ­но дать воз­мож­ность на­пря­жен­ным, со­кра­щен­ным мыш­цам рас­сла­бить­ся и уд­ли­нить­ся, что­бы иметь воз­мож­ность сос­ре­до­то­чить­ся на пра­виль­ных дви­же­ни­ях.

Одним из прин­ци­пов пилатес яв­ля­ет­ся кон­цент­ра­ция.

Кон­цент­ра­ция - ком­би­на­ция фи­зи­чес­ких и мыс­ли­тель­ных про­цес­сов, гар­мо­ния меж­ду те­лом и со­зна­ни­ем.

Ког­да каж­дое дви­же­ние кон­тро­ли­ру­ет­ся мыс­лен­но, ка­чест­во уп­раж­не­ний зна­чи­тель­но воз­рас­та­ет, сле­до­ва­тель­но и путь к же­ла­е­мо­му ре­зуль­та­ту ко­ро­че.

Хо­тя са­ми дви­же­ния со вре­ме­нем мо­гут стать ав­то­ма­ти­чес­ки­ми, кон­цент­ра­ция вни­ма­ния все рав­но не­об­хо­ди­ма, по­сколь­ку всег­да су­щест­ву­ет сле­ду­ю­щий, бо­лее глу­бо­кий уро­вень са­мо­соз­на­ния, к ко­то­ро­му нуж­но стре­мить­ся.

Что­бы обес­пе­чить оп­ти­маль­ную ста­биль­ность кор­пу­са, нуж­но уметь вклю­чать в ра­бо­ту мыш­цы та­зо­во­го дна, под­тя­ги­вая од­нов­ре­мен­но низ жи­во­та, что­бы мо­би­ли­зо­вать по­пе­реч­ную брюш­ную мыш­цу.

Ког­да вы под­тя­ги­ва­е­те пу­пок к по­зво­ноч­ни­ку до и во вре­мя дви­же­ния, то тем са­мым со­зда­е­те внут­ри жи­во­та силь­ный центр, от ко­то­ро­го во все сто­ро­ны вы­тя­ги­ва­ют­ся раз­лич­ные час­ти те­ла.

Один из са­мых слож­ных эле­мен­тов пи­ла­те­са — на­учить­ся со­хра­нять этот силь­ный центр как на вы­до­хе, так и на вдо­хе.

Если вы хо­ти­те вос­ста­но­вить мы­шеч­ный ба­ланс, во вре­мя уп­раж­не­ний тело долж­но быть над­ле­жа­щим об­ра­зом вы­ров­не­но.

Пра­виль­ное вза­им­ное по­ло­же­ние и вы­стра­ива­ние раз­лич­ных час­тей те­ла в хо­де уп­раж­не­ний яв­ля­ет­ся кри­ти­чес­ки важ­ным фак­то­ром без­опас­нос­ти и со­вер­шен­но не­об­хо­ди­мо для кор­рек­ции мы­шеч­но­го дис­ба­лан­са.

Что­бы вклю­чить в ра­бо­ту нуж­ные мыш­цы, ва­ше те­ло долж­но за­ни­мать со­от­вет­ст­ву­ю­щее по­ло­же­ние. Ис­ход­ным пунк­том пи­ла­те­са яв­ля­ет­ся на­строй­ка вза­им­но­го рас­по­ло­же­ния та­за и по­зво­ноч­ни­ка.

Суть пи­ла­те­са за­клю­ча­ет­ся в пра­виль­ном, гра­ци­оз­ном и управ­ля­е­мом вы­пол­не­нии со­вер­шен­но ес­тест­вен­ных дви­же­ний.

От вас не бу­дут тре­бо­вать при­ни­мать не­мыс­ли­мые по­зи­ции или перена­пря­гать­ся. Дви­же­ния вы­пол­ня­ют­ся мед­лен­но, в на­прав­ле­нии от силь­но­го цент­ра. Это да­ет вам воз­мож­ность про­ве­рять пра­виль­ность вы­стра­ива­ния час­тей те­ла и кон­цент­ри­ро­вать­ся на том, что­бы не­об­хо­ди­мую ра­бо­ту вы­пол­ня­ли долж­ные мыш­цы.

В лю­бой мо­мент вы мо­же­те оста­но­вить­ся - это де­ла­ет пи­ла­тес од­ной из са­мых без­опас­ных сис­тем уп­раж­не­ний. Впро­чем, мед­лен­но во­все не зна­чит лег­ко!

Что­бы ор­га­низм во вре­мя вы­пол­не­ния уп­раж­не­ний по­лу­чал до­ста­точ­ное ко­ли­чест­во кис­ло­ро­да, вы долж­ны на­учить­ся эф­фек­тив­но ды­шать.

Как же ды­шать? На­пол­няя и рас­ши­ряя спи­ну и бо­ка. Это дейст­ви­тель­но име­ет смысл — ведь лег­кие рас­по­ла­га­ют­ся внут­ри груд­ной клет­ки, и по­это­му рас­ши­ре­ние ее ниж­не­го от­де­ла по­зво­ля­ет уве­ли­чить объ­ем внут­рен­не­го прост­ранст­ва для вме­ще­ния по­сту­па­ю­ще­го воз­ду­ха.

Та­кой ре­жим ды­ха­ния по­зво­ля­ет мак­си­маль­но ис­поль­зо­вать ниж­нюю часть лег­ких, а также по­мо­га­ет раз­ра­ба­ты­вать мыш­цы, рас­по­ла­га­ю­щи­е­ся меж­ду ре­бер, что спо­собст­ву­ет боль­шей по­движ­нос­ти верх­ней час­ти ту­ло­ви­ща.

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