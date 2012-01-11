Какие продукты снимают стресс

Продукты могут снимать стресс! И речь здесь не о сладеньком-пресладеньком тортике и не о картошке-фри, а о полезных, здоровых продуктах, которые должны быть в рационе каждого, кто заботиться о своем здоровье.

Стоит только сбалансировать свой рацион - и вы заметите, как настроение изменилось в лучшую строну, и уже гораздо меньше событий внешнего мира способно вывести вас из себя.

Зеленые овощи

Брокколи, цветная и белокочанная капуста, салат "Айсберг", латук, сельдерей - все они содержат витамины-антиоксиданты, которые помогают восстановить наш организм во время стресса. Они также содержат калий, необходимый элемент для нашей нервной системы. Регулярное их употребление избавляет от повышенной нервной возбудимости и делает нас спокойными и веселыми. Кроме того, когда мы едим много овощей, мы получаем много клетчатки, которая очищает наш организм. Помните, что зашлакованный организм наиболее уязвим для стрессов. Наверняка вы можете настрогать зеленых салатиков прямо сейчас. И от души оттянуться…

Цитрусовые

Почему именно они? Дело в том, что огромное количество витамина С, играющего важную роль в борьбе со стрессами, содержится именно в лимонах, апельсинах и грейпфрутах. Коктейль для успокоения нервной системы: очистите апельсин и грейпфрут, нарежьте дольками, смешайте в блендере с лимонным соком. А еще можно купить пару килограммов мандаринов и …съесть в один присест. И приятно и полезно!

Шоколад

Мало кто еще не слышал, что шоколад способствует выработке эндорфинов, дарит ощущение радости и улучшает настроение. Но этим его польза в борьбе со стрессом не ограничивается. Какао-продукты богаты антиоксидантами, которые продлевают жизнь клеток - в том числе - нервных. Для того, чтобы вернуть себе радость жизни, вовсе не обязательно каждый день употреблять по плитке шоколада. Ученые рекомендуют куда более скромную норму 20-30 граммов ежедневно.

Миндаль

Богат витамином B2 (рибофлавином), витамином E, магнием, цинком. Витамин В2 и магний участвуют в производстве серотонина, который управляет нашим настроением и помогает противостоять стрессу. Цинк известен как элемент, способный бороться с негативными эффектами стресса, витамин Е - мощнейший антиоксидант. Достаточно употреблять в пищу небольшое количество миндаля, чтобы получать норму всех вышеперечисленных элементов. Так что побалуйте себя горсткой миндаля.

Морепродукты

Важнейший источник полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, которые играют ключевую роль в функционировании нервных клеток. Кроме того, все морепродукты богаты цинком и йодом. Оба элементы важны для эндокринной регуляции организма. А гормоны, как известно, влияют на настроение больше, чем что бы то ни было. Так что если вы готовите "по-большому", приготовьте морскую рыбу. Готовить ее довольно долго, и есть - тоже надо медленно и со вкусом. Заодно и успокоитесь.

Все оранжевое

Богаты бета-каротином, или провитамином А, который укрепляет сосуды головного мозга, восстанавливает нормальное кровообращение в центральной и периферийной нервной системе, снимает стресс и улучшает настроение. Простейший вариант антистрессовой терапии: съедайте по 1-2 морковке каждый день - лучше с утра. Или делайте морковный сок. Углеводы, которыми богата морковь, и бета-каротин лучше всего усваиваются именно с утра.

Пейте зеленый чай

Обладает антистрессовым эффектом не только благодаря антиоксидантам. Сам ритуал чаепития настраивает нас на релакс. Во время особенно сильного стресса человек неосознанно ищет источник тепла - не душевного, так физического. Иногда чашка горячего чая - единственное, что помогает продержаться до того самого момента, пока на помощь не подоспеет близкий человек, в компании с которым антистрессовое меню не будет уже такой насущной необходимостью.

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